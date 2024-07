IXION : des versions consoles annoncées pour l'excellent jeu dans l'espace

Le développeur Bulwark Studios et l'éditeur Kasedo Games, déjà derrière Warhammer 40,000: Mechanicus, ont lancé en 2022 IXION, un très bon jeu de gestion d'une gestion spatiale futuriste. Un titre qui a recueilli des évaluations « très positives » sur Steam, il est également disponible sur l'Epic Games Store et GOG.com (où il est badé à - 50 %).

Mais, si vous n'avez pas d'ordinateurs sous la main, bonne nouvelle, les studios viennent d'annoncer qu'IXION sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S en 2025 ! Il faut se contenter d'un teaser ci-dessus, les développeurs n'ont pas encore évoqué les changements apportés à ce portage sur consoles de salon, qui devrait quand même proposer un gameplay et une interface adaptés aux manettes. Voici une présentation du jeu :

Alors que la Terre est au bord de l'effondrement écosystémique, DOLOS A.E.C. s'efforce de trouver un nouveau foyer pour la race humaine. Hasard ou destinée, le prototype de sa station spatiale, le Tiqqun, se retrouve livré à son sort, arche en désintégration sur laquelle les vestiges de l'humanité doivent trouver refuge. Quant à vous, administrateur, vous êtes à sa barre.

IXION est un city-builder qui vous demandera de faire preuve de vigilance, d'analyse permanente, d'apprentissage et d'adaptation. Si vous et votre équipage voulez survivre, vous devrez affronter les périls de l'espace, tout en découvrant ses secrets et en extrayant ses ressources. Toutefois, le danger viendra tout autant de l'intérieur que de l'extérieur. Vous devrez construire, entretenir et développer l'infrastructure de Tiqqun tout en gérant la population de la station. Il sera aussi de votre responsabilité de répondre au mieux aux demandes de ses occupants afin de maintenir leur confiance en vous et en la mission.

Il n'y a pas de solutions simples. Vos actions auront des conséquences, que ce soit aujourd'hui ou plus tard. Votre survie ou votre extinction dépendra de votre façon de les gérer.

NOUS AVONS FOI EN LA DOLOS

Une population à gérer, des équipes qui ne suivent pas les protocoles de sécurité, pas toujours issues de la mission initiale ou sortant tout juste de cryogénie... Maintenez la confiance dans la corporation qui a lancé cette aventure ou faites face aux mutineries et risquez l'échec. Six secteurs peuvent être débloqués à l'intérieur de la station, chacun pouvant accueillir davantage de population, soutenir de nouveaux emplois, fournir des opportunités de surveiller l'équipage avec le DLS : data listening system. Serez-vous porteur d'espoir?

CHOIX DANS LA PÉNOMBRE

Etes vous les seuls à échapper au destin de la Terre ? Cherchez d'autres survivants et tirez des leçons des échecs de ceux qui vous ont précédés... Chapitre après chapitre, de nouvelles menaces et opportunités se présenteront, tout cela dans le but d'atteindre votre destination finale, un nouveau foyer pour l'humanité.

ACADÉMIE DES FRONTIÈRES SPATIALES

DOLOS est réputée pour ses technologies disruptives, ses scientifiques avant-gardistes, mais la station Tiqqun est désormais seule. Recherchez et récoltez les ressources nécessaires à votre développement. Trouvez de nouveaux moyens de subvenir aux besoins de votre population, construisez de nouveaux bâtiments pour affiner la gestion du Tiqqun. Modifiez et améliorez la station, maintenez l’espoir, explorez l’horizon, la survie de l’humanité en dépend.

RISQUES DU MÉTIER

L'univers est un endroit dangereux. Brèches dans la coque, incendies, planètes hostiles... C'est à vous de gérer ces risques, faire face aux urgences, créer des solutions d'alimentation de secours ainsi que de permettre l'activité extra-véhiculaire.

EXPLORATION INTERSTELLAIRE

Il existe de tout nouveaux systèmes stellaires à explorer. Envoyez des sondes pour découvrir ce qui se cache entre et sur les astres, créez des vaisseaux cargos et miniers pour extraire et acheminez les ressources, commandez des expéditions scientifiques pour découvrir les secrets et menaces que vous trouverez dans l’espace. Rencontrez d'autres survivants et intégrez-les à votre mission, un seul objectif - survivre pour trouver un nouveau foyer.