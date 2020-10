Les jeux sur smartphone gardent le cap malgré la crise

Alors que les jeux console ou PC restent majoritairement pour une clientèle jeune et masculine, les joueurs sur smartphones affichent de leur côté une plus grande diversité. En effet, plus de 40 % des joueurs sur mobiles seraient des femmes.

De nombreux jeux mobiles sont téléchargeables gratuitement, mais proposent de payer de petites sommes ou de regarder des publicités pour accéder à des fonctionnalités plus avancées du jeu. La plupart des utilisateurs préfèreront perdre 30 secondes sur une publicité que mettre la main au portefeuille. C’est notamment le cas des machines à sous gratuites qui proposent de jouer gratuitement en échange d’un visionnage de quelques publicités.

L’autre avantage de ce marché est que le jeu vidéo peut rapidement créer une addiction chez certaines personnes. Elles vont donc consommer progressivement de plus en plus de jeux et ne se détourneront plus du marché. Ce phénomène se produit généralement plus sur les jeux de grosse ampleur tournant généralement sur PC, mais les utilisateurs smartphones ne sont pas épargnés.

L’univers du jeu vidéo a encore de beaux jours devant lui, les revenus du secteur, devraient ainsi dépasser les 120 milliards de dollars en 2020. De quoi laisser de la place aux nouveaux entrants tout en permettant aux entreprises déjà en place de se développer. Enfin, l'arrivée du réseau 5G en France en fin d'année devrait encore améliorer les conditions d’accessibilité (notamment sur la latence) et donc conforter encore plus la tendance actuelle.