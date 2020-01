Jeux vidéo en 2019 : un marché du numérique à plus de 120 milliards de dollars, les free-to-play et Fortnite dominent

Dans nos colonnes comme chez de nombreux médias traditionnels, les consoles PlayStation, Xbox et Nintendo font les gros titres. Pourtant, elles sont loin d'être la source majoritaire de revenus sur le marché du jeu vidéo, tout du moins du côté du numérique.

SuperData vient de sortir son rapport sur le chiffre d'affaire du monde du jeu vidéo numérique en 2019, une analyse réalisée par des professionnels indépendants qui sera ce que nous aurons de plus proche de la réalité du marché, en l'absence de chiffres précis venant d'organismes officiels. Notez qu'il s'agit bien du marché du « numérique », hors vente de jeux en physique, ce qui explique la faible présence des productions classiques sur console.

Selon l'étude, l'industrie du gaming en ligne a généré 120,1 milliards de dollars cette année : 64,4 milliards viennent du mobile, 29,6 milliards du PC, 15,4 milliards des consoles, 6,5 milliards des plateformes Twitch, YouTube, Mixer et Facebook, et 6,3 milliards des appareils de réalité virtuelle, augmentée ou mixte. Et si la somme de ces parts est supérieure au totale, c'est que certains produits de la dernière catégorie ont été comptabilisés en double dans d'autres. À titre de comparaison, le marché global du jeu vidéo avait rapporté 135 milliards de dollars en 2018 selon Newzoo, le numérique est donc la part majoritaire du CA de l'industrie.

80 % de ces revenus liés au numérique viennent directement des microtransactions dans les jeux en free-to-play, et 74 % des revenus du free-to-play concernent les titres sur mobiles. Les expériences « premium » ne représentent qu'une faible part des achats sur les plateformes de téléchargement, avec seulement 18,9 milliards de dollars générés en 2019 : c'est 5 % de moins qu'en 2018, année marquée par Red Dead Redemption II, Marvel's Spider-Man et autre Monster Hunter World. Le plus prolifique de l'année dans cette catégorie aura été FIFA 19 avec 786 millions de dollars engendrés. Du côté des F2P, pour la deuxième année de suite, le roi, c'est Fortnite, avec 1,8 milliard de dollars dans les poches d'Epic Games en 2019.



Selon les projections des analystes, le marché devrait grimper de 4 % en 2020 pour atteindre les 124,8 milliards de dollars.

Lire aussi : Jeux vidéo sur mobiles : le top des jeux les plus téléchargés et lucratifs en 2019 et depuis 2010, des surprises et des milliards à gogo