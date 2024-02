Jeux Web3 : Stardust fait équipe avec la blockchain Sui

Plateforme de blockchain de niveau 1 et de smart contracts (contrats intelligents), Sui a pour contributeur Mysten Labs qui œuvre pour un internet plus décentralisé et incarné par le Web3. Le jeu vidéo y a toute sa place.

Cette ambition entre dans le champ de Stardust qui se donne pour mission de démocratiser la technologie blockchain pour les développeurs de jeux vidéo et les joueurs. Stardust - qui n'a pas sa propre blockchain - se présente comme un fournisseur d'infrastructure de jeu Web3 et pour attirer de nouveaux utilisateurs.

Une annonce faite aujourd'hui concerne l'intégration de Stardust avec Sui et sa blockchain. La volonté affichée est de simplifier la vie des développeurs en matière de barrières techniques, de sorte qu'ils puissent mieux se concentrer sur la création des jeux.

Moins de frictions pour les développeurs

En pratique, les développeurs de jeux vidéo pourront lancer leurs projets directement sur la plateforme Sui, en utilisant les outils d'infrastructure de Stardust. Dans le cadre du partenariat, Stardust intégrera en outre Sui dans sa plateforme Wallets-as-a-Service (WaaS) pour des portefeuilles numériques avec les projets Web3.

Avec une économie reposant sur une technologie de blockchain, l'annonce touche la propriété et le commerce d'actifs dans les jeux Web3.

Le choix de la blockchain Sui par Sardust a été motivé en raison de son évolutivité et de sa capacité à gérer un grand nombre de transactions à faibles frais.

Enthousiasme de rigueur pour les jeux Web3

" C'est un grand pas en avant, non seulement pour les développeurs de Stardust, mais aussi pour l'adoption et la croissance plus larges des jeux Web3 ", déclare Canaan Linder, fondateur et patron de Stardust.

" Notre partenariat avec Stardust permettra aux jeux populaires et aux jeux nouvellement créés de s'intégrer dans l'écosystème Sui, ce qui facilitera le processus pour les développeurs et offrira aux joueurs une expérience beaucoup plus complète ", ajoute Evan Cheng, cofondateur et patron de Mysten Labs.