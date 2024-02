Play Beyond: Sui Gaming Summit, un événement sur les jeux Web3

Sui est une plateforme de blockchain de niveau 1 et de smart contracts (contrats intelligents) s'appuyant sur le langage de programmation Move. Un langage qui fait penser au projet de cryptomonnaie Libra, puis ultérieurement Diem qui avait été poussé par Meta avant d'être abandonné.

Ce n'est pas un hasard. Mysten Labs est le contributeur original de Sui et de la Fondation Sui pour un internet plus décentralisé et le Web3. Il compte parmi ses membres fondateurs des chevilles ouvrières de Libra.

Au mois de mars prochain, un événement Play Beyond: Sui Gaming Summit sera organisé à San Francisco aux États-Unis par Mysten Labs et la Fondation Sui. En parallèle de la Game Developers Conference et sur la journée du 19 mars, il sera question de jeux Web3 tirant parti de la plateforme Sui.

Pour la révolution des jeux Web3

" Le Play Beyond: Sui Gaming Summit est l'endroit où les développeurs de jeux, les dirigeants et les passionnés convergent pour partager des idées, en apprendre davantage sur la prochaine génération de jeux Web3 et établir des contacts durables dans l'industrie. "

La conférence s'adresse aussi bien aux vétérans dans l'industrie du jeu vidéo qui commencent à explorer la blockchain, qu'aux experts du Web3 intéressés par ce qu'offre une architecture comme celle de Sui.

Un aspect souvent mis en avant avec les jeux Web3 est la véritable propriété d'actifs obtenus ou achetés par les joueurs, avec la capacité de les transporter dans divers univers et mondes virtuels, voire de les revendre. Toute une économie qui repose sur une technologie de blockchain.

CCP Games en keynote

Le Play Beyond : Sui Gaming Summit débutera par un discours de Hilmar Veigar Pétursson qui est le patron de CCP Games. Cet éditeur islandais de jeux vidéo est connu pour le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur EVE Online.

L'événement mettra notamment l'accent sur des fonctionnalités de la plateforme Sui, comme les actifs dynamiques intégrés dans les jeux et l'application des royalties.