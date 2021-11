Jump Force : clap de fin, Bandai Namco annonce et date l'arrêt des ventes numériques et des fonctionnalités en ligne

Sorti au début de l'année 2019, Jump Force a vu son roster s'enrichir au fil des mois par la suite via deux Characters Pass, tandis qu'une version Switch a vu le jour en plus des déclinaisons sur PS4, Xbox One et PC. Les ajouts payants se sont terminés au printemps dernier avec Giorno Giovanna et le jeu vivait depuis sa petite vie tranquille. Il faut croire que la communauté n'est plus assez nombreuse, car Bandai Namco annonce de bien mauvaises nouvelles...

Our sincere thanks goes out to all Jump Force players and fans for their support; but with all good things, they must come to an end.



Jump Force’s availability through digital purchase in the Americas will end on 2/7/2022 at 5 PM PST. pic.twitter.com/upzmWbqmcP — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) November 10, 2021

Remerciant les joueurs pour leur soutien, l'éditeur a donc déclaré que Jump Force ne pourra plus être acheté sur les plateformes de vente en ligne à compter du 8 février 2022 à 2h00. Cela inclut également les différents DLC, il va donc falloir vous presser pour les acquérir même si vous êtes en possession d'une copie physique s'ils vous intéressent. Voilà encore un beau revers du numérique... Mais ce n'est pas tout, car à compter du 25 août 2022 en Europe, ce sont les services en ligne qui vont baisser le rideau, ne laissant que les affrontements non classés jouables en multi sur la Toile et le contenu solo. La boutique premium prendra même les devants, puisqu'elle ne sera plus disponible dès le 1er août.

Vous savez donc désormais quoi faire si Jump Force vous intéresse un minimum, Amazon proposant encore des exemplaires en boîte.