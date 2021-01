Jump Force : Bandai Namco précise le calendrier du Characters Pass 2, avec une saison de sortie pour Giorno Giovanna

L'an dernier, Bandai Namco a prolongé la durée de vie de Jump Force en lançant un Characters Pass 2 et une version Switch du jeu de baston réunissant tout un tas de personnages apparaissant dans les œuvres de la Shūeisha. Sur PS4, Xbox One et PC, les joueurs ont ainsi pu découvrir Meruem, Hiei et Shōto Todoroki, ce dernier étant également disponible du côté de la console de Nintendo. La belle Yoruichi Shihōin de Bleach s'est elle montrée en fin d'année et sera suivie de Giorno Giovanna de JoJo's Bizarre Adventure, merci les fuites...

L'éditeur précise un peu son calendrier de sortie, et il ne faudra visiblement pas être trop pressé. En effet, que ce soit pour les personnages déjà disponibles pour certains ou pour Yoruichi, il est toujours mentionné un simple « début 2021 ». Pour autant, ils ne devraient pas mettre trop longtemps à voir le jour, puisque Giorno arrivera lui au printemps sur toutes les plateformes, sous-entendant que les autres sortiront d'ici la fin mars au plus tard. L'éditeur en profite pour rappeler que ce dernier pourra compter sur son Stand Gold Experience Requiem au combat. Bon, nous n'aurions pas été contre quelques visuels officiels, ce n'est pas comme s'il n'y en avait pas déjà dans la nature après tout.

Jump Force Deluxe Edition est actuellement vendu 39,99 € sur Switch par Amazon, comprenant pour rappel tout le contenu inclus dans le premier Characters Pass.