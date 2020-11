Jump Force : de premiers visuels officiels pour Yoruichi de Bleach, attention au coup de foudre

Plus tôt cette année, Bandai Namco a annoncé la venue sur Switch de Jump Force, avec au passage un Characters Pass 2 constitué de cinq personnages. Depuis, Shōto Todoroki, Meruem et Hiei sont parus, et une jolie bourde de l'éditeur a récemment permis à certains joueurs de découvrir les deux derniers, Yoruichi Shihōin de Bleach et Giorno Giovanna de JoJo's Bizarre Adventure. La belle Shinigami se montre donc à présent à travers de premiers visuels tout ce qu'il y a de plus officiel.

Ce qu'il faut retenir d'elle, c'est que ses attaques seront foudroyantes puisqu'elle utilisera ses techniques Shunkō, le Raijin Senkei la faisant justement ressembler au dieu du tonnerre de la religion shinto avec ses tambourins, et le Raiju Senkei: Shunryū Kokubyō Senki, sa technique ultime dont Askin Nakk Le Vaar a fait les frais lors de l'arc de la Guerre sanglante de 1 000 ans (Quincy). Les fans du personnage apprécieront !

En revanche, il faudra se montrer patient, car Yoruichi n'arrivera pas avant début 2021 dans Jump Force, actuellement vendu 21,49 € sur Amazon dans son édition standard PS4.