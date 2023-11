Jusant donne le vertige dans sa bande-annonce de lancement

DONT' NOD n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers, il a déjà lancé cette année Harmony: The Fall of Reverie, mais voilà que le studio français sort cette semaine Jusant, un curieux jeu d'escalade dans un monde fantasy. Le titre s'offre une bande-annonce de lancement à découvrir juste ici :

Jusant mélange l'escalade, l'action et la réflexion, nous demandant de gravir une immense tour à l'aide d'un équipement spécifique et de Ballast, un étrange compagnon uniquement composé d'eau. Un titre qui fait la part belle à l'exploration verticale et qui permettra de découvrir les secrets d'une civilisation oubliée. Oskar Guilbert, CEO de DON’T NOD, commente :

L'année 2023 représente une étape majeure pour DON'T NOD, marquée par la sortie de Harmony: The Fall of Reverie, notre quinzième anniversaire, et aujourd’hui le lancement de Jusant. Nous sommes très fiers de toutes les équipes impliquées et des efforts exceptionnels déployés pour en arriver jusqu’ici. Nous sommes convaincus que cette nouvelle expérience, alliant l’escalade, une atmosphère méditative et une intrigue riche, saura séduire un large public de joueuses et de joueurs à travers le monde.

Jusant est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. Sur Steam, les joueurs peuvent retrouver un Soundtrack Bundle avec la bande originale, également disponible sur les plateformes de streaming. Enfin, DON'T NOD rappelle que Jusant est jouable à la Paris Games Week 2023, le salon accueille les visiteurs dans la capitale jusqu'au 5 novembre prochain. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.