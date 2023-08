Jusant : une date de sortie vertigineuse pour le jeu d'escalade fantasy de DON'T NOD

DON'T NOD veut se diversifier, il édite désormais des jeux vidéo comme Gerda: A Flame in Winter et Koira, mais il continue évidemment de développer des titres aux univers variés. Après Harmony: The Fall of Reverie au début de l'été, voilà que le studio français se prépare déjà à lancer un autre jeu, Justant.

Présenté en juin dernier, Justant est un curieux jeu d'action et de puzzles avec de l'escalade, dans un univers fantasy. La nouvelle bande-annonce nous montre justement ces mécaniques de gameplay avec une tour à gravir en utilisant l'environnement, quelques outils traditionnels et le Ballast, un compagnon d'eau dont l'écho réveille la nature face à lui. La bande-annonce se conclut par la date de sortie, fixée au 31 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. Oui, c'est une semaine seulement avant Banishers: Ghosts of New Eden, un autre titre développé par DON'T NOD, mais vu les différences d'ambiance entre les deux titres, ils ne vont pas se marcher dessus. Oskar Guilbert, PDG du studio, rajoute :

Nous sommes ravis de révéler enfin la date de sortie de Jusant – le 31 octobre – alors que nous participons à la gamescom en partenariat avec Xbox. L'accueil a été fantastique depuis l'annonce initiale et le jeu est très attendu. C'est formidable de voir autant de joueuses et de joueurs découvrir Jusant lors de l'un des plus grands événements de jeux vidéo au monde.

Justant est déjà jouable au stand Xbox à la gamescom 2023, sinon, il faudra patienter encore deux bons mois avant de mettre les mains dessus.