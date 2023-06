Jusant : un jeu d'escalade à la sauce fantasy annoncé par DON'T NOD, une démo déjà disponible

Désormais éditeur et développeur multitâche, DON'T NOD multiplie les projets originaux. Alors qu'il sort ce mois-ci Harmony: The Fall of Reverie, il prépare avec Focus l'ambitieux Banishers: Ghosts of New Eden et vient de dévoiler un autre jeu lors du Xbox Games Showcase de ce week-end.

Il s'appelle Jusant et proposera un gameplay original autour de l'escalade, l'action et les énigmes. Le but sera de gravir une tour colossale lors de séquences d'ascension décrites comme méditatives, dans un univers de fantasy où nous devrons percer les secrets d'une civilisation oubliée. Si vous aimiez les phases de grimpettes dans les open world, vous allez être servis !

Laissez-vous emporter par l'ambiance méditative de Jusant, un jeu d'escalade d'action & puzzle. Défiez les hauteurs infinies d’une tour colossale et découvrez ses mystères aux côtés de votre compagnon constitué d'eau. Jusant vous propose une expérience de jeu inédite, mêlant escalade, action et puzzle. Embarquez dans une aventure méditative vers le sommet d'une tour vertigineuse. Relevez les défis à votre rythme, explorez différents chemins et dévoilez les secrets d'une civilisation oubliée. Vivez une expérience d'escalade inédite Apprenez à maitriser vos équipements d'escalade tout en surveillant attentivement votre jauge d'endurance afin de gravir cette tour mystérieuse et changeante. À mesure que vous perfectionnez vos compétences et progressez vers le sommet, vous devrez comprendre de quelle manière utiliser au mieux les outils à votre disposition pour atteindre vos objectifs. Explorez des chemins alternatifs pour trouver des indices sur l'histoire de la tour. Respirez et reconnectez-vous à la nature Grimpez à votre propre rythme et laissez-vous emporter par une bande-son paisible et atmosphérique. Découvrez une diversité d'environnements époustouflants, chaque biome abritant une flore et une faune unique. Préparez-vous à affronter les éléments sur des pentes arides et venteuses. Trouvez refuge dans des tunnels éclairés seulement par bioluminescence et découvrez bien d'autres défis. Voyagez avec un compagnon extraordinaire Rencontrez le mystérieux Ballast. Cette créature, entièrement constitué d'eau sera votre guide lors de votre voyage, réveillant la nature qui jalonne votre chemin. Le Ballast vous aidera à atteindre le sommet de la tour tout en révélant des indices sur son passé.

La date de sortie n'est pas encore explicitée, mais cette production 100 % DON'T NOD arrivera à l'automne 2023 sur PC, Xbox Series X|S et PS5, et sera ajoutée au Game Pass dès son lancement. Et pour les curieux, une démo jouable est d'ores et déjà disponible sur Steam !