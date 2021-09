Kepler Interactive : un nouvel éditeur dirigé par des développeurs arrive sur le marché, avec 7 studios fondateurs à sa tête

Pour les développeurs indépendants, trouver les fonds pour éditer et distribuer un jeu vidéo n'est jamais évident. Kepler Interactive va tenter une nouvelle approche en devenant le premier éditeur mondial majeur détenu et dirigé par des développeurs. Il s'agit d'une nouvelle initiative menée par Kowloon Nights, un fonds d'investissement qui se vantait déjà d'être tourné vers les créateurs.

Concrètement, Kepler Interactive proposera un modèle unique où les directeurs de studio qui intègrent l'entité deviennent copropriétaires, prennent ensemble les décisions stratégiques clés, choisissent les nouveaux membres et sont récompensés selon le succès financier du groupe. La répartition des richesses ne semble pas aussi équitable que dans une coopérative, mais chaque studio y trouvera « une indépendance créative totale avec des ressources et un soutien opérationnel qui ne seraient autrement accessibles que par le biais d'acquisitions complètes ». Les services de marketing et les technologies pourront même être partagés pour faire avancer la société de l'avant.

« Lorsque nous avons fondé Kowloon Nights, notre objectif était de soutenir la prochaine génération de développeurs indépendants », a déclaré Alexis Garavaryan, PDG de Kepler Interactive. « L'évolution de ce travail est maintenant Kepler, qui fait un grand pas en avant à l'approche développeur en termes d'échelle et d'autonomisation. »

Pour le moment, le groupe est dirigé depuis Londres et Singapour, et comporte déjà plus de 250 talents répartis dans 10 pays, grâce à l'intégration de 7 studios fondateurs : Sloclap (Sifu), Ebb Software (Scorn), Awaceb (Tchia), Alpha Channel (Tankhead), A44 (Ashen), Shapefarm (Vane) et Timberline (The Red Lantern).

« Kepler fournit un environnement dans lequel les équipes se sentent en sécurité, soutenues et libres de créer des expériences de jeu incroyables - et c'est la meilleure façon de créer un jeu à succès », a déclaré Pierre de Margerie, PDG de Sloclap. « C'est une période incroyablement excitante pour les développeurs en ce moment », ajoute Lindsey Rostal, PDG de Timberline. « Non seulement nous construisons certaines des histoires et des licences les plus significatives au monde, mais nous nous sommes également unis pour repousser nos propres limites créatives tout en ayant la stabilité dont nous avons besoin. Nous avons un groupe exceptionnel de studios fondateurs, et nous ne pouvons pas attendons d'accueillir d'autres studios qui partagent nos valeurs et notre vision. »

Kepler Interactive espère désormais croître grâce à la sortie des nouveaux titres ambitieux de ses membres, et bien évidemment rallier de nouvelles équipes à sa cause. Et il pourra pour cela s'appuyer sur une levée de fonds de 120 millions de dollars afin de bien, très bien débuter son activité.

