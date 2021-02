Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan, le jeu Demon Slayer de CyberConnect2 également annoncé sur PS5, Xbox One et PC

Après le succès de sa première saison en anime dans l'Archipel, et désormais de son film, sans compter le manga qui s'est achevé, la licence Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) va avoir droit à deux jeux vidéo. Si celui sur mobiles, Keppuu Kengeki Royale, a été reporté jusqu'à nouvel ordre, l'adaptation PS4 refait parler d'elle cette semaine. Pour rappel, elle sera développée par CyberConnect2, à qui nous devons les Naruto Ultimate Ninja Storm et Dragon Ball Z: Kakarot, et éditée par Aniplex.

En effet, Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan est présent dans le numéro du Weekly Shonen Jump devant paraître le 8 février, dont un aperçu est visible ci-dessus. L'information majeure que rapporte ryokutya2089, c'est qu'en plus de sortir sur PS4, ce jeu verra également le jour sur PS5, Xbox One et PC, autant dire qu'une sortie internationale devient plus que probable. Autres détails, un mode Histoire nous permettra de revivre l'aventure de Tanjirō et ses camarades, tandis qu'un mode Tag Battle donnera lieu à des affrontements entre les divers personnages, avec des commandes se voulant assez simples.

Plus d'informations sur Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan seront données dans le numéro suivant du magazine, qui fuiteront sans doute en fin de semaine prochaine, pour ne pas changer. Sa sortie devrait se faire dans le courant de l'année si rien n'a changé. Vous pouvez retrouver les différents mangas Demon Slayer aux éditions Panini, en ventes à la Fnac.