Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan, sortie sur Xbox Series X et S, premiers personnages jouables et visuels inédits du jeu Demon Slayer

La semaine dernière, l'un des deux jeux Demon Slayer a refait une apparition sur la Toile avec les éternelles fuites du Jump, Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan. Nous avons alors appris qu'en plus d'une parution sur PS4, trois autres plateformes seraient également concernées. Aniplex a officialisé tout cela, ainsi qu'une sortie sur Xbox Series X | S, et ouvert un compte Twitter officiel dans la foulée, et a diffusé quelques visuels inédits pour nous mettre l'eau à la bouche.

Parmi les quelques rares nouveaux détails, nous apprenons que le mode Histoire du jeu développé par CyberConnect2 nous fera revivre l'histoire de l'anime. Oui, à priori, l'œuvre ne sera pas couverte entièrement, ce qui réduit d'office son attrait puisque la première saison ne couvre que le premier quart du manga. Parmi les personnages confirmés jouables, nous retrouverons évidemment Tanjirō Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira et... Nezuko, la sœur du héros transformée en démon. L'artwork ci-dessous a lui été réalisé par Ufotable, studio à l'origine de l'excellente adaptation animée.

Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan est attendu cette année au Japon sur PS5, PS4, Xbox One et PC. Espérons qu'Aniplex annonce prochainement une sortie à l'international. En attendant, les mangas Demon Slayer sont en vente à la Fnac si vous souhaitez vous plonger dans l'œuvre.