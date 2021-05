Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan, le flamboyant Kyojuro Rengoku sera jouable et passe à l'action en vidéo

Le lundi, les personnages de Demon Slayer sont de sortie. Depuis quelques semaines, les annonces concernant le roster de Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan se succèdent, jeu pour rappel développé par CyberConnect2 et édité par Aniplex au Japon. Si certains étaient assez inattendus comme Sabito et Makomo, voire Sakonji Urokodaki, les plus récentes étaient une évidence puisque ce sont d'actuels Piliers du début de l'œuvre qui pourront être incarnés dans le mode Versus. Après Shinobu Kochō et son Souffle de l'Insecte, il est temps de faire monter la température !

C'est en effet Kyōjurō Rengoku, Hashira de la Flamme, qui sera jouable dans cette adaptation vidéoludique, laissant espérer que l'arc du Train de l'infini soit ainsi compris dans le scénario, le long-métrage sortant d'ailleurs cette semaine dans certaines salles françaises. Au-delà d'admirer ses techniques enflammées utilisant le Souffle de la Flamme, dont le Neuvième Mouvement : Purgatoire (Rengoku), c'est une nouvelle arène qui est également introduite, qui semble être le domaine de Kagaya Ubuyashiki.

Alors, qui sera le prochain sur la liste ? Aurons-nous enfin droit à des antagonistes ? Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan ne dispose d'aucune date de sortie pour le moment, mais est attendu cette année au Japon sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Les tomes de Demon Slayer sont eux vendus à la Fnac au prix de 6,99 € l'unité.