Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan, Tanjiro (Hinokami Kagura) à son tour annoncé au roster, un intitulé et un éditeur pour l'Asie

Depuis quelques semaines déjà, Aniplex et CyberConnect2 dévoilent au compte-gouttes les personnages présents dans le roster de Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan. En plus de jouer la carte des classiques protagonistes de la série avec encore récemment les Piliers Shinobu Kochō et Kyōjurō Rengoku, le jeu Demon Slayer s'est aussi permis de gonfler ses effectifs avec Sabito, Makomo et Sakonji Urokodaki. Il fallait s'en douter avec son intitulé, c'est désormais une forme alternative du héros qui est dévoilée.

Si vous avez vu la saison 1 de l'anime, vous attendiez sans doute cette déclinaison Hinokami Kagura de Tanjirō dont la scène de sa première utilisation en a marqué plus d'un grâce aux talents d'ufotable. En revanche, si nous attendions de cette Danse du Dieu du Feu la technique Valse (Enbu), c'est finalement le Paradis Bleu (Heki-ra no Ten) qui a été retenu en coup ultime, faisant son apparition dans le film actuellement diffusé en salles, le Train de l'Infini. Cela ouvre donc la porte à un peu plus de contenu pour le scénario du jeu.

Avec désormais 11 personnages jouables du côté des pourfendeurs de démons, espérons que les rangs ennemis soient aussi bien fournis. Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan sortira cette année au Japon sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC, aucune annonce à l'international n'ayant été effectuée pour le moment. Vous pouvez vous procurer les tomes du manga Demon Slayer à la Fnac, vendus 6,99 € l'unité.

Mise à jour : nous apprenons via l'intermédiaire d'un nouveau site officiel venant d'ouvrir ses portes que le jeu sera édité à minima dans le reste de l'Asie par SEGA sous l'intitulé anglais Demon Slayer: The Hinokami Chronicles !