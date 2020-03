Kingdom Under Fire: The Crusaders, la version PC lancée avec une vidéo comparative

Un peu à la surprise générale, Blueside a annoncé il y a quelques jours la venue sur PC de Kingdom Under Fire: The Crusaders, un jeu de stratégie et d'action sorti à l'origine en 2004 sur la Xbox. 16 ans plus tard, le titre a un peu changé :

Cette vidéo comparative met en avant les améliorations graphiques de cette version PC de Kingdom Under Fire: The Crusaders, et il faut bien reconnaître que les textures sont un peu plus fines, merci l'anti-aliasing. Blueside rappelle au passage que la jouabilité a été adaptée aux claviers et aux souris, même si les développeurs recommandent quand même l'utilisation d'une manette, comme à l'époque.

Si vous ne connaissez pas Kingdom Under Fire: The Crusaders, il s'agit d'un jeu d'action et de stratégie qui n'est pas sans rappeler Dynasty Warriors, mais sans le côté historique, il est question ici de gros monstres, avec un aspect tactique quand même plus poussé.