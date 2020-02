Kingdom Under Fire: The Crusaders va arriver sur PC, 16 ans après sa sortie sur Xbox

En 2004 sortait sur Xbox Kingdom Under Fire: The Crusaders, un jeu de stratégie et d'action qui balaye le contexte historique ou réaliste d'un revers de main pour proposer de la fantasy, sous fond de gros riffs Heavy Metal. Eh bien 16 ans plus tard, voilà qu'il va arriver sur PC. Il fallait être patient...

Alors, Bluehole ne va pas simplement proposer le titre tel qu'il était sorti en 2004, Kingdom Under Fire: The Crusaders aura droit à des graphismes en HD et un mode pour jouer au clavier et à la souris, même si les développeurs préconisent l'utilisation d'une manette. Pour le reste, le jeu ne change pas, nous retrouverons des champs de bataille dynamiques et variés, la possibilité de contrôler un héros et faire des ravages dans les rangs adverses, sans oublier de diriger son armée et invoquer des créatures géantes.

Si vous l'aviez raté à l'époque sur Xbox, vous pourrez vous rattrapper dès la semaine prochaine, la date de sortie de Kingdom Under Fire: The Crusaders est fixée au 28 février 2020 sur PC via Steam.

