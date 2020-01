Knights and Bikes : une version Switch annoncée et datée en vidéo

Dévoilé en 2016 par Foam Sword, Knights and Bikes est pour rappel sorti l'année dernière sur PC et PlayStation 4, mais comme vient de l'annoncer l'éditeur Double Fine, il va très prochainement débarquer sur une nouvelle plateforme.

Oui, Knights and Bikes va avoir droit à sa version Nintendo Switch, sa date de sortie est déjà fixée au 6 février 2020. Les studios indiquent que les précommandes ouvriront dans la journée sur l'eShop, avec une réduction de 10 %. En attendant, vous pouvez découvrir une nouvelle bande-annonce ci-dessus.

Knights and Bikes s'inspire pour rappel des Goonies et suit Nessa et Demelza, deux amies explorant les îles de Penfurzy à la recherche d'un trésor oublié. Le titre est jouable en coopération, et avec cette version Switch, il suffira de détacher les Joy-Con pour s'amuser à deux.