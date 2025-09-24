L’Essentiel du Jeu Vidéo 2025 : Comment les Français jouent-ils vraiment en 2025 ?

Le rapport annuel L’Essentiel du Jeu Vidéo, publié par le SELL en collaboration avec Médiamétrie, ne se contente pas de dresser le portrait des joueurs français mais il s’intéresse aussi à leurs pratiques. Quels supports privilégient-ils ? À quelle fréquence jouent-ils ? Et combien de temps consacrent-ils chaque semaine à leur passion ? Les données de l’édition 2025 permettent de mieux comprendre les habitudes d’un public toujours plus nombreux.

Selon l’étude, 76 % des joueurs déclarent pratiquer au moins une fois par semaine. La régularité est donc la norme et non l’exception. Les joueurs les plus assidus cumulent en moyenne près de huit heures de jeu hebdomadaire, une durée en légère hausse par rapport aux années précédentes. Ces chiffres confirment que le jeu vidéo s’impose désormais comme un loisir quotidien pour une majorité de pratiquants.

« Le jeu vidéo n’est plus une activité occasionnelle : il s’intègre dans la routine hebdomadaire de millions de Français », souligne le rapport.

Les supports utilisés témoignent de la diversité des usages. Chaque joueur utilise en moyenne 2,2 supports différents au cours de l’année. Les consoles de salon ou portables restent le point d’ancrage principal, avec un taux d’utilisation de l’ordre de 58 à 59 %. Les smartphones suivent de très près, atteignant eux aussi environ 58 % d’usages. Autrement dit, la console et le mobile sont aujourd’hui au coude-à-coude dans le cœur des Français, le PC complétant souvent cet écosystème multi-supports.

Cette pluralité de plateformes reflète l’évolution du marché et les joueurs n’opposent plus console, mobile ou PC, mais naviguent d’un support à l’autre selon le moment de la journée, l’envie ou le contexte. Un trajet dans les transports devient propice au jeu mobile, tandis que la console reste le choix privilégié pour les sessions plus longues à domicile.

Ce rapport confirme ainsi la montée en puissance d’une pratique multi-plateforme qui redéfinit la manière de jouer. Le joueur français n’est plus attaché à un seul support : il compose avec plusieurs appareils pour vivre son loisir de façon souple et adaptée à son rythme.