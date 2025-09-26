L’Essentiel du Jeu Vidéo 2025 : Qui se considère vraiment comme gamer en 2025 ?

Le rapport L’Essentiel du Jeu Vidéo 2025, réalisé par le SELL avec Médiamétrie, ne se limite pas à compter les joueurs. Il s’intéresse aussi à la manière dont ces derniers se perçoivent eux-mêmes. Derrière les chiffres, on découvre un rapport complexe à l’identité de gamer, révélateur de la place qu’occupe le jeu vidéo dans la culture d’aujourd’hui.

Selon l’étude, 39 % des joueurs en France affirment se définir comme gamer. Ce chiffre peut paraître relativement bas au regard des 40,2 millions de pratiquants recensés, mais il illustre bien le décalage entre la pratique et la revendication identitaire. Beaucoup jouent régulièrement sans pour autant ressentir le besoin de s’associer à une étiquette.

« Le jeu vidéo est désormais un loisir de masse, mais l’identité de gamer reste encore une affaire de génération », explique le rapport.

La nuance est importante : chez les 10-30 ans, plus d’un joueur sur deux (56 %) se dit gamer, alors que la proportion baisse nettement avec l’âge. Les jeunes générations revendiquent cette identité comme un marqueur culturel, au même titre que l’écoute de musique ou le suivi d’une série. Pour les adultes plus âgés, le jeu reste avant tout une activité de détente, pratiquée sans forcément l’associer à une appartenance.

Ces données traduisent l’évolution du rapport entre les Français et le jeu vidéo. D’un côté, la pratique s’est banalisée, adoptée par toutes les générations. De l’autre, l’identité de gamer garde un rôle fort chez les plus jeunes, qui l’assument comme une partie de leur quotidien et de leur sociabilité.

En 2025, on peut ainsi dire que le jeu vidéo est devenu un élément incontournable de la culture, mais que se revendiquer gamer reste un choix personnel, influencé par l’âge, l’environnement social et la manière d’envisager ce loisir.