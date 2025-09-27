L’Essentiel du Jeu Vidéo 2025 : Pourquoi le format physique reste incontournable

Le rapport L’Essentiel du Jeu Vidéo 2025, publié par le SELL en collaboration avec Médiamétrie, ne se limite pas aux habitudes de jeu ou aux profils des joueurs. Il apporte aussi un éclairage intéressant sur la manière dont les Français consomment leurs jeux. Alors que le numérique s’impose partout, le support physique conserve une place importante dans le cœur des joueurs. L’étude révèle que près de la moitié des acheteurs continuent de privilégier l’édition physique. Environ 48 % des joueurs déclarent préférer posséder leur jeu au format boîte plutôt qu’en téléchargement. Ce chiffre illustre un attachement particulier à l’objet, perçu comme plus concret, plus durable et souvent plus valorisant.

« Pour beaucoup de joueurs, le format physique reste un marqueur de collection et d’appartenance », explique le rapport.

Cet attachement se manifeste aussi dans les habitudes d’achat : la boîte est vue comme un objet que l’on garde, que l’on expose ou que l’on échange. Elle rassure également sur la possibilité de prêter ou de revendre, des usages plus limités avec les versions dématérialisées.

De leur côté, les formats numériques progressent sans surprise, portés par la praticité et l’instantanéité. Téléchargements directs et abonnements favorisent un accès rapide, sans passer par les rayons d’un magasin. Pourtant, malgré cette montée en puissance, le physique résiste et s’impose comme une valeur sûre.

Ce constat confirme que le marché du jeu vidéo en France reste hybride. D’un côté, le numérique séduit par sa flexibilité et ses offres illimitées. De l’autre, le physique continue d’incarner une dimension affective et culturelle, qui dépasse la simple consommation. En 2025, acheter un jeu en boîte reste pour beaucoup un geste fort, lié à l’idée de collection et de transmission.