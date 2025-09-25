L’Essentiel du Jeu Vidéo 2025 : Le jeu vidéo, un lien social pour les Français

Le rapport L’Essentiel du Jeu Vidéo 2025, réalisé par le SELL avec Médiamétrie, met en lumière une facette souvent sous-estimée du jeu vidéo : sa dimension sociale. Loin d’être une activité isolée, il est devenu pour beaucoup un moment de partage, en ligne comme à la maison. D’après l’étude, 65 % des joueurs affirment qu’ils jouent régulièrement avec d’autres personnes. Entre amis connectés à distance ou proches réunis dans le salon, le jeu s’installe comme une activité collective à part entière.

« Jouer n’est plus seulement s’évader, c’est aussi créer du lien », résume le rapport.

La grande majorité des Français pratiquent d’ailleurs le jeu en famille ou avec leurs proches. 86 % disent jouer avec des amis, 79 % avec leurs enfants et 76 % en famille. Le jeu vidéo est ainsi devenu un moment de convivialité au quotidien, comparable à une soirée cinéma ou à une partie de cartes.

Cette dynamique dépasse aussi le cercle familial. Trois joueurs sur quatre affirment avoir déjà noué des amitiés grâce au jeu, et 60 % expliquent que ces rencontres sont nées directement dans un univers vidéoludique. Autrement dit, les manettes, claviers et écrans sont aussi devenus des outils pour créer de véritables liens d’amitié.

Longtemps considéré comme une pratique solitaire, le jeu vidéo est aujourd’hui un vecteur de sociabilité et de rencontres. Il rapproche les générations, renforce les moments passés en famille et ouvre sur des communautés qui dépassent les frontières physiques.

En 2025, il apparaît clairement que le jeu vidéo est bien plus qu’un divertissement : il est un moteur de lien social, capable de rapprocher des millions Sde personnes autour d’expériences partagées.