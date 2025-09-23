L’Essentiel du Jeu Vidéo 2025 : Qui est le joueur type français aujourd’hui ?

Le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), en collaboration avec Médiamétrie, vient de publier son rapport annuel L’Essentiel du Jeu Vidéo. Ce document offre une photographie précise des pratiques vidéoludiques en France. L’édition 2025 révèle un portrait du joueur français qui casse plusieurs idées reçues : le public vieillit, la parité progresse, et toutes les générations sont désormais concernées.

En 2025, 40,2 millions de Français déclarent avoir joué au moins une fois au jeu vidéo sur l’année écoulée. Un chiffre record qui confirme la place centrale du jeu dans le quotidien culturel des Français. La barre des 40 millions illustre à quel point il s’agit d’un loisir de masse, bien au-delà de la simple distraction associée à la jeunesse.

« Le joueur type en France n’est plus un adolescent, mais un adulte de 40 ans qui a grandi avec les jeux vidéo et continue d’y consacrer du temps aujourd’hui », rappelle le rapport.

Contrairement à l’image encore véhiculée, le joueur français moyen n’est plus un adolescent. L’étude indique un âge moyen de 40 ans, en constante progression. Les adultes de 18 ans et plus représentent 88 % du public, preuve que la pratique accompagne désormais toutes les étapes de la vie. On observe ici la continuité d’une génération qui a découvert les jeux dans les années 80 et 90 et qui n’a jamais cessé de jouer. Le jeu vidéo n’est plus un loisir transitoire mais une habitude culturelle durable.

La répartition selon le genre est presque parfaite avec 51 % d’hommes et 49 % de femmes qui se déclarent joueurs. On est loin du cliché d’un loisir cantonné aux garçons. Aujourd’hui, le jeu rassemble largement et cette diversité influence déjà la manière dont les développeurs conçoivent leurs titres, en tenant compte d’attentes plus larges et plus diversifiées.

Les plus jeunes ne disparaissent pas pour autant. Le rapport estime à 4,8 millions le nombre de joueurs âgés de 10 à 17 ans. L’enfance et l’adolescence restent une porte d’entrée privilégiée, mais les nouvelles générations partagent désormais cet espace avec leurs parents, voire leurs grands-parents. Le jeu n’est plus cantonné à une tranche d’âge précise, il se transmet et se partage.

En définitive, le profil du joueur français en 2025 peut se résumer comme étant un adulte quadragénaire, homme ou femme, qui joue régulièrement sans nécessairement se revendiquer comme un gamer. Une normalisation qui consacre le jeu vidéo comme un loisir intergénérationnel et culturel, au cœur du quotidien de millions de personnes en France.