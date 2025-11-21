Ubisoft se porte bien et reconfirme l'arrivée imminente du remake de Prince of Persia, alors qu'Yves Guillemot encense l'IA génératrice

Plus d'inquiétude que de mal





Le jeudi 13 novembre, Ubisoft aurait dû publier son rapport pour le premier semestre de son année fiscale 2025-26, mais l'a reporté à la dernière minute, demandant au passage à Euronext une suspension temporaire de la cotation de ses actions en Bourse jusqu'à la publication effective de ses résultats. Cela a évidemment fait réagir sur la Toile, surtout du côté des détracteurs de la société fantasmant sur une vente auprès de Tencent ou du PIF, entre autres spéculations sans fondement. Finalement, c'est ce vendredi matin que les documents tant attendus sont tombés, avant l'appel aux investisseurs, et... Ubisoft se porte bien ! Bon, cela ne change pas le fait que ses actions ont rarement été aussi basses depuis plus d'une décennie, mais avec une ouverture ce matin qui est bien reparti à la hausse (de 6,77 € à 7,49 € l'action lors de la publication de l'article). Ce délai a été causé par un souci comptable. Le nouveau panel de commissaires aux comptes a « simplement » constaté une erreur IFRS sur l'exercice 2024-25, qui a dû être retraité, en lien avec un partenaire. Bref, cela a sans doute été un mauvais moment à passer en interne, mais rien qui ne puisse inquiéter le public.

Des résultats supérieurs aux attentes





Pour son deuxième trimestre (1er juillet au 30 septembre 2025), Ubisoft a ainsi engrangé un net bookings de 490,8 millions d'euros, soit une hausse de 39 % (YoY) qui a dépassé les attentes (environ 450 millions d'euros). Les revenus générés par les partenariats ont été plus élevés que prévu, le tout supporté par un back-catalog toujours aussi robuste, bien que contrasté. Sur le semestre, le net bookings est de 772 millions d'euros, soit 20 % (YoY). Dans le détail, 89 % de ce montant (686 millions d'euros, +30 % YoY) est dû aux revenus numériques, 62 % proviennent des investissements récurrents des joueurs (475 millions d'euros, +52 % YoY), tandis que le back-catalog déjà évoqué en représente 96 % (741 millions d'euros, +50 % YoY).

Alors que l'accord avec Tencent pour l'acquisition de parts dans les Studios Vantage devrait se conclure sans souci dans les jours à venir et ainsi permettre le remboursement de sa dette (1,15 milliard d'euros nets non-IFRS à fin septembre), le reste des plans pour la transformation interne de l'éditeur nous sera dévoilé en janvier 2026. Vous trouverez ci-dessous la déclaration d'Yves Guillemot, cofondateur et CEO, qui revient sur tout cela :

La finalisation de notre transaction stratégique avec Tencent – qui fera de Tencent un actionnaire minoritaire de notre nouvelle filiale, Vantage Studios – est désormais imminente, toutes les conditions suspensives ayant été remplies. Cette opération marque une étape cruciale dans la transformation d'Ubisoft, renforçant considérablement notre situation financière grâce à un apport de trésorerie de 1,16 milliard d'euros, permettant ainsi au Groupe de réduire son endettement, comme prévu. Elle permettra également à Vantage Studios d'accélérer la croissance de nos trois licences phares sous la direction d'une équipe dédiée. Dans un marché extrêmement concurrentiel, Ubisoft a réalisé des réservations nettes (net bookings, NDLR) supérieures aux prévisions, grâce à des partenariats plus solides qu'anticipé, qui soulignent l'attrait et la portée de nos marques. Notre portefeuille a affiché des dynamiques contrastées ce trimestre, avec un léger fléchissement des ventes de Rainbow Six Siege, reflétant une phase d'évolution du jeu dans un environnement FPS intense, compensé par de solides performances pour le reste du catalogue. La franchise Assassin's Creed a dépassé nos attentes, confirmant sa dynamique positive et sa capacité à fidéliser les joueurs sur la durée. The Division 2 a également continué d'afficher de bonnes performances, profitant de l'engouement suscité par le DLC Battle for Brooklyn, dont les ventes du premier semestre ont déjà dépassé les réservations annuelles de l'année dernière, est un succès. De plus, les progrès réalisés dans la réduction de nos coûts fixes nous permettent d'envisager sereinement la poursuite des optimisations structurelles au sein de l'organisation. Ces améliorations, conjuguées à la croissance du chiffre d'affaires, contribueront à assurer un retour à une forte génération de trésorerie dans les années à venir. Vantage Studios représente un élément clé de la transformation de l'entreprise vers un nouveau modèle opérationnel articulé autour de Maisons de création. La conception de cette nouvelle organisation sera finalisée d'ici la fin de l'année. Ces Maisons de création seront des unités opérationnelles autonomes, performantes, concentrées et responsables, chacune dotée de sa propre direction, de sa vision créative et de sa feuille de route stratégique. Cette transformation à l'échelle du Groupe reflète notre ambition de renouveler nos modes de création et d'exploitation afin d'offrir d'excellents jeux à nos joueurs et une valeur durable à nos partenaires et actionnaires. Tous les détails de ce nouveau modèle opérationnel seront dévoilés en janvier.

Des licences toujours aussi populaires





Du côté des jeux, car c'est surtout ça qui nous intéresse ici, la licence Assassin's Creed a réalisé de fortes performances sur le 2e trimestre, que ce soit grâce à Shadows ou aux précédents épisodes, avec depuis le début de l'année fiscale pas moins de 211 millions de jours de jeu, soit environ une hausse de 35 % par rapport aux deux ans précédents. Autant dire que le porte-étendard de l'éditeur continue de séduire. Pour Rainbow Six Siege X, il a réussi à attirer de nouveaux joueurs, avec un taux d'acquisition doublé YoY et une stabilité d'un trimestre à l'autre. Le hic, c'est que le passage en free-to-play a entraîné une hausse du nombre de tricheurs et évidemment moins de ventes. Bref, l'équipe a déjà annoncé des mesures, entre autres mesures d'équilibrage et changement de rythme saisonnier, qui devrait continuer à engager la communauté sur la durée. Quant à The Division 2, outre ce qui a déjà été dit plus haut, son extension a marqué un record d'engagement sur le dernier trimestre, avec un nombre de sessions de jeu qui n'avait pas été si élevé depuis l'année fiscale 2020-21.

Au total, tous jeux confondus, 34 millions de joueurs actifs par mois et 88 millions d'utilisateurs uniques ont été recensés sur le semestre, soit une légère baisse en excluant XDefiant, qui a fermé ses portes en juin.

Un line-up solide avec un remake attendu et une surprise





Pour le troisième trimestre, soit la période actuelle, Ubisoft compte sur l'extension D'entre les Cendres d'Avatar: Frontiers of Pandora en parallèle du film Avatar : De Feu et de Cendres. Le jeu a d'ailleurs eu un regain d'intérêt suite à cela et l'annonce de sa mise à jour ajoutant un mode à la troisième personne en juillet. Les bonnes critiques de l'anime Splinter Cell: Deathwatch sur Netflix sont également relevées, lui qui aura droit à une deuxième saison. Et, oui, le remake développé par Ubisoft Toronto est mentionné, sans plus de détail quant à l'avancement du projet.

Au-delà des titres et contenus déjà sortis (Just Dance 2026 Edition, Anno 117: Pax Romana, le DLC Vallée du Souvenir d'Assassin's Creed Mirage), nous avons de nouveau la confirmation que le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps sortira au quatrième trimestre avant le 31 mars 2026, alors que nous n'en avons presque toujours rien vu. Le lancement global de Rainbow Six Mobile, déjà disponible en France, se fera aussi avant cette date butoir, tout comme The Division Resurgence (iOS, Android), promettant un début d'année bien chargé.

Et comme vous l'aurez remarqué, un titre non annoncé est également prévu. Eh bien, tout porte à croire qu'il pourrait s'agir du fameux projet Obsidian, c'est-à-dire Assassin's Creed Black Flag Remake. Nous reviendrons dessus ultérieurement.

Ubisoft et l'IA générative





Enfin, durant l'appel de ce matin, Yves Guillemot a comme bien d'autres auparavant évoqué l'IA générative, critiquée à juste titre par de nombreux joueurs, mais qui visiblement séduit les investisseurs. Il a ainsi déclaré qu'elle est « un tournant aussi important pour l'industrie du jeu vidéo que le passage à la 3D », rien que ça, avant d'enchaîner en parlant des NEO NPCs, une technologie liée aux PNJ qui avait été présentée début 2024 et dont nous devrions entendre parler d'ici la fin de l'année.

