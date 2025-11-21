Total Chaos : le FPS horrifique avec Akira Yamaoka à la musique lancé en vidéo

Lors du Xbox Partner Preview, nous avons eu des nouvelles de Total Chaos, le jeu de tir horrifique de Trigger Happy Interactive et Apogee Entertainment. Le titre a eu droit à une bande-annonce de lancement, car oui, il est désormais disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et dans le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate.

Voici ce qu'il faut savoir sur Total Chaos :

Plongez dans le Total Chaos, une expérience de survival horror captivante qui explore la frontière ténue entre vérité et folie. Cadre :



Le Fort Oasis, jadis florissant, semble appartenir à un lointain souvenir ; déserté, délabré et trop sombre pour être rassurant. Échoué sur son rivage par une tempête soudaine, son passé lointain paraît encore étrangement présent, mais vous devez vous y aventurer, poussé par d'énigmatiques transmissions radio d'une personne qui semble être un ami. Mais à mesure que vous vous enfoncez dans le Fort Oasis, la réalité elle-même se tord et devient incertaine, et vous réalisez que votre existence même est en jeu. Gameplay :



Récupérez des débris et fabriquez des armes de fortune pour vous défendre contre les nombreuses horreurs. Exhumez des fragments de vies oubliées, éparpillés sur l'île, et reconstituez le mystère glaçant du destin du Fort Oasis. Chaque découverte vous rapproche d'une vérité qui menace de vous faire perdre la raison. Caractéristiques principales :



Ambiance immersive : Explorez les ruines cauchemardesques de Fort Oasis à travers neuf chapitres éprouvants qui vous plongent au cœur de son monde oppressant et décrépit. Narration environnementale : Percez les secrets les plus sombres de l'île et affrontez votre propre passé tourmenté grâce à des notes énigmatiques, des images obsédantes et des rencontres troublantes.

: Percez les secrets les plus sombres de l'île et affrontez votre propre passé tourmenté grâce à des notes énigmatiques, des images obsédantes et des rencontres troublantes. Fabrication pour la survie : Fabriquez et améliorez des armes à l'aide de matériaux récupérés pour tenter de survivre aux terreurs implacables qui vous traquent.

: Fabriquez et améliorez des armes à l'aide de matériaux récupérés pour tenter de survivre aux terreurs implacables qui vous traquent. Affrontez des ennemis cauchemardesques : Livrez des combats désespérés contre des créatures monstrueuses, chacune dotée de comportements et de stratégies mortelles.

: Livrez des combats désespérés contre des créatures monstrueuses, chacune dotée de comportements et de stratégies mortelles. Gestion des ressources : Maîtrisez un système d'inventaire complexe où chaque objet compte. Votre survie repose sur des choix judicieux et une grande réactivité. Conçu à l'origine comme un mod de conversion totale primé, Total Chaos a été entièrement repensé en un cauchemar autonome grâce à un moteur moderne, amplifiant son atmosphère glaçante et sa tension implacable pour une nouvelle génération de joueurs.

Les studios ont également annoncé il y a quelques jours une collaboration avec un musicien de renom. Akira Yamaoka a composé le titre inédit Catharsis pour Total Chaos. Les fans des bandes originales de la saga Silent Hill ne sont pas dépaysés, nous avons là un titre rock, avec une guitare saturée, qui nous met immédiatement dans l'ambiance :

Total Chaos est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ainsi que dans les PC Game Pass et Game Pass Ultimate. Vous pouvez retrouver l'abonnement de 3 mois au Xbox Game Pass Ultimate à 53,99 € sur Cdiscount.