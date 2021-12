Total War: Warhammer III, Slaanesh le Prince du Chaos présenté en vidéo

SEGA et Creative Assembly continuent de présenter les factions qui seront présentes dans Total War: Warhammer III. Après le Grand Cathay, Tzeentch ou encore Nurgle, place aujourd'hui à Slaanesh, Prince du Chaos qui a droit à sa bande-annonce pour nous introduire ses unités et son style de gameplay :

Slaanesh sera accompagné de N'Kari, surnommé l'Archi-tentateur, parcourant les royaumes à la recherche de sensations fortes et qui devient un Démon Exalté sur le champ de bataille, capable de chasser les ennemis isolés. Sa capacité passive, Récolteur des âmes, le soigne à chaque fois qu'une unité est tuée proche de lui, tandis que Proie consentante réduit la défense et l'attaque de ses adversaires. Les unités de Slaanesh peuvent quant à elles effectuer des attaques éclair pour éliminer rapidement les ennemis et collecter des provisions de combat pour déclencher des capacités. Nous retrouverons des Gardiens des Secrets, les Hérauts de Slaanesh, des Démonettes, des Bêtes ou encore des Accroche-cœurs et Rabatteurs.

Total War: Warhammer III est pour rappel attendu le 17 février 2022 sur PC, vous pouvez le précommander à 50,99 € chez Gamesplanet.