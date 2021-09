Total War: Warhammer III, les armées orientales du Grand Cathay dévoilées en vidéo

SEGA et Creative Assembly ont dévoilé en février dernier Total War: Warhammer III, nouveau jeu de stratégie avec la licence Games Workshop et qui mettra en scène la Reine des glaces Katarin Bokha dans les Territoires de l'Est et les Royaumes du Chaos. Mais plusieurs autres factions seront présentes, dont l'empire oriental du Grand Cathay, à l'honneur dans une nouvelle bande-annonce :

Le Grand Cathay est l'une des plus anciennes civilisations de l'univers de Warhammer, dirigé par les descendants de l'Empreur Dragon Céleste, capables de prendre forme humaine et manipuler le Yin et le Yang, des domaines magiques. Nous retrouverons Miao Ying, Dragon de Tempête qui règne sur le nord de la région et aux commandes du Grand Bastion, ainsi que Zhao Ming, Dragon de Fer dirigeant la partie occidentale et la Route Céleste des Montages des Larmes. L'armée de cette faction se repose sur l'harmonie et l'équilibre, avec des unités défensives capables de tenir leur position à l'aide d'une grosse puissance de jeu, et nous pouvons déjà apercevoir les Guerriers de Jade, les Gardes l'Élite ou encore les Sentinelles de Terre cuite.

Pour rappel, Total War: Warhammer III a récemment été repoussé, il est désormais attendu en début d'année prochaine, et vous pouvez toujours le précommander chez Gamesplanet contre 50,99 €.