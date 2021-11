Total War: Warhammer III, Nurgle débarque avec ses hordes putréfiées en vidéo

Même si SEGA et Creative Assembly ont repoussé Total War: Warhammer III à l'année prochaine, les studios n'allaient pas laisser les joueurs dans le flou d'ici le lancement et partagent régulièrement des bandes-annonces. Après le Grand Cathay et Tzeentch, voici une autre faction dirigée par un méchant avec un nom à rallonge.

Nurgle, Seigneur de la Peste et Dieu du Chaos de la Maladie, de la Décrépitude et de la Mort par la Renaissance (répond à ça Daenerys), est en effet au cœur d'une nouvelle vidéo de gameplay, à admirer ci-dessus. Il a comme bras droit Ku’gath, Père des Épidémies, le Véroleur Sublime, qui adore les contagions et qui n'hésite pas à s'inviter chez les mortels pour tester ses créations sur le champ de bataille. Sur son palanquin, il traverse le combat et lance des vagues de Nurglings sur les ennemis, des créatures capables de se régénérer et d'utiliser des attaques toxiques, et est capable d'encaisser un maximum de dégâts. Les joueurs pourront également retrouver comme unités des Grands Immondes, les Crapauds de la Peste et les Bêtes de Nurgle, un régal.

Total War: Warhammer III est pour rappel attendu en début d'année prochaine, sur PC uniquement. Vous pouvez le précommander à 59,99 € sur Amazon dans une édition avec un boîtier en métal.