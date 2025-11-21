Clive Barker's Hellraiser: Revival, une première vidéo de gameplay qui retourne l'estomac

Cet été, Saber Interactive et Boss Team Games ont dévoilé un nouveau jeu un peu différent de leurs habitudes. Clive Barker's Hellraiser: Revival sera un jeu d'horreur solo à la première personne, qui se déroule dans l'univers imaginé par l'auteur anglais. Un titre qui s'annonce déjà particulièrement violent et sanglant, ce n'est pas cette première bande-annonce de gameplay qui nous fera dire le contraire :

Une histoire inédite dans l'univers d'Hellraiser





Clive Barker's Hellraiser: Revival ne se basera pas sur un film ou un livre précis, mais racontera une histoire inédite. Nous suivrons Aidan, un homme utilisant la Configuration originelle, un cube-puzzle, pour aider sa petite Sunny à s'enfuir du Labyrinthe, un Enfer surnaturel. Les joueurs pourront manier les pouvoirs du Cube pour affronter la secte de fidèles des Cénobites, tout en tentant de survivre au pacte conclu avec Pinhead.

Quand sortira Hellraiser: Revival ?





Sanglant, brutal, dérangeant, Clive Barker's Hellraiser: Revival évoque déjà Condemned: Criminal Origins et Clive Barker's Jericho. Malheureusement, la date de sortie n'a pas encore été dévoilée. Le jeu sortira en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En attendant, vous pouvez retrouver le roman Hellraiser (The Hellbound Heart) à 8,95 € chez Leclerc.

