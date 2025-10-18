La Paris Games Week 2025 célèbre le jeu vidéo français avec le Pavillon Game France

La Paris Games Week 2025 accueillera du 30 octobre au 2 novembre un vaste espace dédié au jeu vidéo français. Baptisé Pavillon Game France, cet espace de près de six cents mètres carrés est soutenu par le Centre national du cinéma et de l’image animée, en partenariat avec le Syndicat national du jeu vidéo et le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisir.ur mission de fédérer et de promouvoir la filière française du jeu vidéo, aussi bien sur le territoire national qu’à l’international. Deux ans après sa création, elle prendra le relais du stand Jeux Made in France pour offrir une vitrine unifiée à la production locale.

Le Pavillon Game France rassemblera plusieurs entreprises parmi les plus reconnues du secteur. Studios et éditeurs y présenteront leurs créations les plus populaires et les plus attendues du moment. Les visiteurs pourront également découvrir une exposition exclusive consacrée à Clair Obscur Expedition 33, succès du studio montpelliérain Sandfall Interactive. Cette installation baptisée « Clair Obscur Expedition 33 – L’Exposition » permettra d’admirer des visuels et artworks inédits autour du jeu, considéré comme l’un des titres majeurs de l’année.

Jeu Studio / Éditeur Shinobi Art of Vengeance LizardCube Windblown Motion Twin Dark Hours Piece of Cake Studios Endless Legends 2 Amplitude Studios MIO Douze Dixiemes / Focus Entertainment Tides of Tomorrow Digixart The Rogue Prince of Persia Evil Empire / Ubisoft The Merlies, Looking for Fael, A Better World, Gloomy Eyes, Tom the Post Girl, Riff Mountain Arte The Last Artifact Skytale Kaku - Ancient Seal, Double Dragon Revive, Shredders, Rooftop & Alley - The Parkour Game, Astérix & Obélix - Mission Babylone, Space Adventure Cobra - The Awakening Microids Space Marines 2 Focus Entertainment / Pullup Entertainment Adorable Adventures Wild Sheep Studio / Gamearly Childwood Oneiric Tales / Gamearly Kritter: Defend Together LJF Games / Gamearly Xion Leak Gentle Beasts / Gamearly Micromega Coven / Gamearly AI.VI Out of Time / Gamearly Maseylia: Echoes of the Past Sol Brothers / Gamearly Red Nose Guy: Gauntlet Inc. The Burnout Freya Games / Gamearly Starbug Troopers: The 4 Horseflies of the Apocalypse Big Loot Games / Gamearly Endseeker Mad Studio Games / Gamearly Mixcity Swap Atypique Studio Oban Oxxymore Interactive A Planet of Mine MasterMine Edition Tuesday Quest Bloomkeeper Resonance Interactive Heidi’s Legacy Humble Reeds Pirates Tactical Alambik Studio Raging Bill Art Punk Studio

L’espace mettra aussi en avant une sélection de productions françaises accessibles en avant-première mondiale. Parmi elles, des titres issus de structures variées illustrant la diversité du savoir-faire local. Le Pavillon Game France deviendra ainsi un lieu de découverte et d’échange, mêlant expériences jouables, créations artistiques et innovations portées par des studios venus de tout le pays.

En complément, une scène ouverte accueillera pendant quatre jours des conférences et prises de parole destinées à la fois aux professionnels et au grand public. Les créatrices et créateurs de jeux vidéo y seront invités à partager leurs parcours et leurs réflexions aux côtés de représentants d’institutions telles que le CNC, la Commission européenne, la Bibliothèque nationale de France, Business France ou encore la CNM-ENJMIN. Plusieurs associations engagées dans des causes sociales et environnementales participeront également à ces discussions. Women in Games France et Afrogameuses aborderont les questions de diversité, Game Only et Jyros traiteront de responsabilité écologique, tandis que l’Unaf, PédagoJeux et Respect Zone évoqueront la protection des mineurs et l’éducation au numérique.

Le Pavillon Game France se positionne ainsi comme un espace central de la Paris Games Week 2025, à la fois vitrine du talent français et lieu d’échanges autour des valeurs portées par toute une filière.