Wanderer The Fragments of Fate revient en force sur Steam et toutes les plateformes VR

L’histoire repart à zéro, ou presque. Après un premier lancement au printemps, Wanderer The Fragments of Fate revient dans une version revisitée. Mighty Eyes ouvre un nouveau chapitre le 23 octobre prochain avec une sortie sur Steam pour PCVR, accompagnée d’une importante mise à jour pour les versions PS VR2 et Meta Quest.

Depuis plusieurs mois, les développeurs ont peaufiné leur création. Les retours des joueurs ont servi de base à une longue série d’améliorations, aboutissant à une expérience bien plus fluide. Ce n’est donc pas qu’un simple portage sur PC, mais un véritable redémarrage, pensé comme une seconde chance d’explorer le temps sous un nouveau jour.

Dans cette aventure en réalité virtuelle, le joueur incarne Asher Neumann, un homme lié à une montre capable de manipuler le temps. En suivant les traces de son grand-père, il tente de réparer le passé pour éviter la chute de la civilisation. Chaque saut temporel conduit vers une nouvelle époque, un autre visage de l’humanité.

D’un pas sur la Lune à la jungle des civilisations mayas, en passant par le laboratoire de Nikola Tesla ou une scène de concert futuriste, Wanderer The Fragments of Fate multiplie les identités et les situations. Exploration, énigmes et action s’enchaînent dans des environnements spectaculaires, où il faut grimper, nager, ramper ou se balancer pour progresser. Les fragments d’antiquité qu’on découvre au fil du jeu sont autant de souvenirs d’un autre temps à assembler pour espérer changer le cours du destin.

À l’occasion de cette nouvelle sortie, un Past & Present Bundle regroupe Wanderer Deluxe Edition et The Fragments of Fate avec une réduction de 20 %. Ceux qui possèdent déjà le jeu d’origine profitent automatiquement de la remise, et pendant la semaine du lancement, les promotions se cumulent : 10 % de moins sur The Fragments of Fate et 50 % sur le premier opus.

Le titre est également disponible sur Pico 4, tandis que la Nomad Edition physique pour PlayStation VR2 s’adresse aux collectionneurs. Ce coffret contient plusieurs éléments exclusifs : le Crimson Asher Skin, le Rackham’s Musket Skin, trois habillages pour la montre de Samuel, deux musiques inédites (Neon Sky Song et Electronica Music Cassette), ainsi que des objets à collectionner comme des cartes postales, un livret de paroles et une affiche recto-verso.

Pour ceux qui découvrent l’univers comme pour ceux qui reviennent y replonger, cette version marque un vrai renouveau. Wanderer The Fragments of Fate retrouve son souffle et propose une nouvelle façon de revivre l’Histoire, casque sur la tête, prêt à voyager à travers le temps.