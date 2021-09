Last Soul : un jeu de plateforme délirant en développement sur Switch, un Kickstarter lancé

Dans Last Soul, vous incarnez le rôle de la dernière âme restante sur terre luttant contre les êtres cybernétiques, BOP, un robot doté d'une intelligence artificielle qui a pour mission de sauver l'humanité. Le titre propose une variété de mécanismes avec lesquels jouer, notamment un jetpack, des boucliers et du bullet time. Vous allez explorer et vous frayer un chemin à travers des régions dangereuses, faire évoluer votre personnage et débloquer de nouvelles armes et capacités plus puissantes.

C'est un jeu de plateforme tout à fait classique dont la bande-son est inspirée du grand Tron. Le Kickstarter, incluant divers bonus alléchants pour ceux qui soutiennent le titre, est déjà disponible, alors faites vite ! La campagne de lancement commencera en octobre et le titre devrait sortir l'année prochaine.

Que pensez-vous de ce Last Soul ? Sympathique, vous ne trouvez pas ?

Pour les adeptes de ces musiques, vous pouvez acheter l'album de la bande-son de Tron sur Amazon pour 9,99 €.