Le 4e Salon des jeux vidéo et de société de Menton daté et c'est pour bientôt !

Menton, ville des Alpes-Maritimes (06) de 30 000 habitants, se trouve non loin de Monaco et de la frontière italienne. Très connue pour sa fête du citron, la ville avait lancé en 2018 sa première édition du Salon des jeux vidéo et de société. Avec pas moins de trois mille visiteurs sur un seul jour, ce fut un véritable succès, renouvelé les deux années suivantes. Ces résultats continuent de motiver le service jeunesse de la ville - en charge de l'organisation - et la quatrième édition arrive d'ici la fin du mois.

Deux jours dédiés aux jeux vidéo et de société entièrement gratuits, elle n'est pas belle la vie ?

Organisé au cœur de la ville, dans le Palais de l'Europe, il est facilement accessible, que ce soit par la route, le bus où le train. Proche de la mer, il est même possible d'aller pique-niquer tranquillement sur la plage entre deux tournois ou animations. Au programme de ces deux jours, il y aura des mangas, de la réalité virtuelle, le sport « Hado AR », du pachinko, des escape games, des jeux de société, en bois, de cartes, du Monopoly et bien d'autres choses. Des tournois seront d'ailleurs organisés le samedi et le dimanche, mais il y aura un accès libre pour ceux qui n'ont pas la compétition dans l'âme et veulent juste passer un bon moment. Notre stand de réalité virtuelle se trouvera dans l'enceinte du Théatre Francis Palméro où la vingtaine de casques VR se trouvera sur la scène de 249 m². Nous vous donnerons le programme et le contenu exact d'ici vendredi, dans un article dédié. Sachez, en attendant d'en savoir plus, qu'il y aura de la découverte, des productions VR à foison, des titres en free-roaming (déplacement libre), un simulateur de conduite sur vérins et des jeux en multijoueur.

Le Salon des jeux vidéo et de société ouvrira ses portes au Palais de L'Europe de Menton (06) entre 10h00 et 19h00 les 25 et 26 mars 2023.