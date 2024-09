Le Salon des jeux vidéo et de société de Menton ouvre les portes de sa cinquième édition dès demain matin !

Menton, commune des Alpes-Maritimes (06) comptant 30 000 habitants, située à proximité de Monaco et de la frontière italienne, est réputée pour sa célèbre Fête du Citron. En 2018, la ville a inauguré la première édition de son Salon des jeux vidéo et de société. Avec un afflux de 3 000 visiteurs en une seule journée, l'événement a rencontré un franc succès, reconduit lors des trois éditions suivantes. Fort de ces résultats encourageants, le service jeunesse de la ville, en charge de l'organisation, prépare activement la cinquième édition prévue ce week-end.

Deux jours dédiés aux jeux vidéo et de société entièrement gratuits, elle n'est pas belle la vie ?

Organisé au cœur de la ville, dans le Palais de l’Europe, l’événement est facilement accessible en voiture, en bus ou en train. Proche du littoral, il offre même la possibilité de pique-niquer paisiblement sur la plage entre deux tournois ou animations. Durant ces deux jours, les visiteurs pourront profiter d’un programme varié comprenant des mangas, de la réalité virtuelle (sur notre stand), du Rétro-Gaming, des escape games, ainsi que des jeux de société, de cartes, en bois, et des classiques comme le Monopoly (championnat de France).

Des tournois - FC24, Just Dance, Retro-Gaming - seront organisés le samedi et le dimanche, mais un accès libre sera également proposé pour ceux qui préfèrent profiter de l’événement sans l’esprit de compétition. Notre stand de réalité virtuelle, situé à l’intérieur du Palais, disposera d’un espace avec une dizaine de casques VR. Cette année, la thématique est calée sur le sport virtuel et il y aura du basket, du tir à l'arc, du volley, de la boxe, du bowling, du tennis, du badminton, du ping-pong, du kayak, de la pétanque, du golf et notre simulateur de F1 et de vol. Vous trouverzz le oprogramme complet des animations sur le salon à la page suivante de cet article.

Le Salon des jeux vidéo et de société ouvrira ses portes au Palais de L'Europe de Menton (06) entre 10h00 et 18h00 les 21 et 21 septembre 2024.