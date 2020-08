Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre repoussé de plusieurs semaines

Adapté de la célèbre saga MP3 de John Lang, Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre est pour rappel développé par Artefacts Studio et il devait débarquer le 27 août prochain, du moins sur ordinateurs. Cette date de sortie avait été dévoilée il y a un peu plus d'un mois, le confinement était donc terminé depuis longtemps et les développeurs auraient dû normalement savoir que le délai serait court, mais non. Car oui, la date de sortie du jeu est repoussée.

Désormais, Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre est attendu le 17 septembre prochain sur PC, via Steam, l'Epic Games Store et GOG.com. Un report de plusieurs semaines qui devrait permettre à Artefacts Studio « d'apporter d'ultimes finitions au RPG tactique loufoque inspiré de l'univers de John Lang ». Afin de compenser cette mauvaise nouvelle, l'éditeur Dear Villagers partage quand même une nouvelle bande-annonce qui met en avant le Ménéstrel, la Paladine et la Prêtresse, des compagnons qui pourront accompagner le joueur à l'aventure, en plus de l'habituelle bande.

Pour rappel, Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre est également attendu sur PlayStation 4 et Xbox One, mais à une date encore inconnue. En attendant, vous pouvez retrouver le tome 25 de la bande dessinée à 14,20 € à la Fnac.

