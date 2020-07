Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre, la date de sortie enfin dévoilée, mais pas sur toutes les plateformes

Artefacts Studios et Dear Villagers travaillent actuellement sur Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre, un jeu de rôle tactique inspiré de la saga MP3 de John Lang. Jusqu'ici, le titre était attendu dans le courant de l'été 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, il y aujourd'hui une bonne et une mauvaise nouvelle.

La bonne nouvelle, c'est que la date de sortie du Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre est fixée au 27 août 2020 sur PC, via Steam, GOG.com et l'Epic Games Store. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, elle est à retrouver ci-dessus et permet de découvrir le doublage français du jeu, avec notamment Franck Pitiot et Jacques Chambon (Kaamelott) et quelques vidéastes du web (Benzaie, Bob Lennon), sans oublier évidemment John Lang en personne. La mauvaise nouvelle, c'est que les studios ne mentionnent pas les versions PS4 et Xbox One, qui ne risquent donc pas de sortir cet été comme prévu...

Pour rappel, la franchise Le Donjon de Naheulbeuk a déjà été déclinée dans d'autres médias, notamment en romans et en bandes dessinées, vous pouvez retrouver le premier tome à 14,5 € à la Fnac.

