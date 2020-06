Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre, Felicia Day présente une nouvelle bande-annonce

Artefacts Studio et Dear Villagers ont fait une brève apparition au PC Gaming Show 2020 pour partager une nouvelle bande-annonce du Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre, un nom que nos confrères de PC Gamer (organisateurs de l'évènement) jugent « affreux », car ils n'arrivent pas à le prononcer...

Cette petite vidéo du Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre est introduite par Felicia Day, actrice aperçue dans Buffy contre les Vampires, The Guild ou encore Dr. Horrible's Sing-Along Blog. Elle doublera en effet la Magicienne en anglais (elle s'en sort bien, c'est plus valorisant que l'Elfe) et présente donc cette bande-annonce avec du gameplay, le titre étant pour rappel un dungeon crawler tactique bourré d'humour, comme la saga MP3 dont il est tiré, et les voix françaises seront bien connues des fans.

Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre n'a pas encore de date de sortie précise, mais il est attendu dans le courant de l'été 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

