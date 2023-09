Le Meta Quest 3 baisse de prix avant sa sortie !

Le Meta Quest 3 a été officiellement annoncé lors du Meta Gaming Showcase en mars dernier. Habituellement, les deux informations révélées en dernier lors de la sortie d'un nouveau produit sont le prix et la date de sortie exacte. C'est avec surprise, au sortir de la conférence, que nous avions pû alors découvrir sur le site officiel de Meta que le nouveau casque du géant américain serait vendu « à partir de 569,99 euros ».

Ce prix qui s'appliquait alors au plus petit modèle de Quest 3 était conforme aux promesses tarifaires de 600 dollars faites par Mark Zuckerberg lors de diverses interventions. Cette information était donc actée et seul le prix du second modèle (avec un stockage de 256 ou 512 Go et une RAM de 8 ou 12 Go selon les leaks) manquait à l'appel. Mais voilà, depuis quelques semaines, nous avions remarqué - et partagé avec vous - le fait que sur le site de la FNAC et de Boulanger, le prix du Meta Quest 3 était passé à 549,99 euros au lieu de 569,99. Nous pensions alors à un prix de lancement puisque le site officiel de Meta n'avait toujours pas bougé son prix. Hé bien, c'est maintenant chose faite. Le site du constructeur vient de modifier le tarif de base et c'est maintenant écrit que le Meta Quest 3 sera disponible « à partir de 549,99 € ».

La question qui se pose naturellement est de savoir pour quelle raison cet ajustement a été fait. Nous pensons sincèrement que c'est pour se caler sur un prix psychologiquement plus vendeur. Il est clair que 549,99 euros est plus parlant que l'entre-deux 569,99 euros. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la raison de cette modification juste avant le lancement, les futurs acheteurs viennent donc d'économiser 20 euros qui pourront être utilisés pour s'offrir un jeu ou encore un accessoire.

Si vous voulez vous offrir un Meta Quest 3, vous pourrez le précommander - sans doute dès le 27 septembre - sur le site de la FNAC.