Le risque n'en vaut pas la chandelle : pourquoi les sociétés de jeux vidéo créent rarement de nouveaux titres

L'industrie du jeu fournit des titres aux joueurs depuis des années. Les jeux sont l'un des passe-temps les plus populaires depuis des décennies et continuent de l'être à l'ère moderne. De nombreux studios prennent leur temps pour créer les prochains titres parfaits, que les fans attendent avec impatience, pour avoir des nouvelles et connaître la date de sortie pour savoir quand ils pourront, enfin, profiter du prochain titre.

Cependant, l'industrie du jeu semble s'être essoufflée ces derniers temps. Les grands studios ne semblent pas vouloir créer de nouveaux titres originaux. Et ceux qui le font prennent énormément de temps à les terminer, mais la plupart d'entre eux précipitent le processus de sortie pour des raisons économiques et peuvent ainsi parfois laisser inachevé un jeu, avec énormément de bugs, ce qui provoque la colère générale des joueurs.

L'âge d'or du jeu est ainsi peut-être passé selon certains joueurs, mais il reste encore un peu d'espoir. En d'autres termes, il existe encore des studios qui repoussent les limites du secteur et ouvrent la voie aux développements futurs. Passons en revue ceci pour essayer de comprendre pourquoi l'industrie du jeu s'est retrouvée dans cette délicate situation.

Qu'est-ce qui fait la grandeur des jeux classiques ?

Lorsque nous regardons en arrière et que nous voyons les jeux de la fin des années 90 et du début des années 2000, nous voyons des titres étonnants. Ils ne sont peut-être pas aussi beaux que ceux d'aujourd'hui, mais ce sont des classiques pour plusieurs raisons. Les visuels sont limités, ils étaient limités par la technologie de leur époque, mais certains mécanismes de jeu sont vraiment incroyables.

C'est d'ailleurs ce qui explique que les joueurs plus âgés y jouent comme des fous parce qu'ils sont tout simplement... bien faits ! Il existe plusieurs exemples de ces titres en ligne. Par exemple, si tu visites Cyberghost, tu trouveras plusieurs titres de ce type. Ce sont des classiques parce qu'ils ont été créés à une époque où les créateurs avaient le temps d'aller au bout de leur processus de création, et souvent par des passionnés. En d'autres termes, ils ont souvent été créés par des joueurs pour des joueurs, ce qui change tout.

L'originalité était en plein essor à cette époque et les studios étaient prêts à prendre des risques et à tenter l'aventure. Cependant, ils se sont assurés que les jeux possédaient les bons types de mécanismes, de caractéristiques et d'histoires. Bien sûr, certains jeux d'argent ont été créés, mais même eux sont meilleurs que certains titres de nos jours. Ce qui distingue les titres classiques, c'est l'histoire.

C'est l'élément le plus captivant de n'importe quel jeu vidéo. Une bonne histoire incitera les joueurs à revenir sur un titre, encore et encore. Tu peux jouer le rôle du personnage principal en accomplissant des quêtes pour vaincre un seigneur maléfique, en rencontrant de nouveaux personnages et en créant un équipage ou un clan. Tu peux même prendre le rôle d'un méchant sans le savoir, ou jouer le héros et le méchant à des niveaux différents. Tout dépend de la qualité de l'adaptation de l'histoire.

De nos jours, les joueurs sont moins nombreux à s'intéresser à une histoire. Il y a un engouement en ligne qui balaie le monde du jeu. Comme tout le monde dispose d'une connexion Internet, ils préfèrent jouer avec leurs amis plutôt que d'explorer seuls des mondes virtuels.

L'engouement pour les jeux en ligne, les sports électroniques et le rajeunissement de la population

La popularité des jeux en ligne, surtout sur PC et PlayStation, a fortement augmenté au cours des dernières années. Cela coïncide avec la disponibilité plus massive d'Internet (de bonne qualité, notamment avec la fibre et sa latence réduite) et du Wi-Fi dans presque tous les foyers. Mais cela coïncide aussi avec l'essor de l'e-sport.

En d'autres termes, jouer à des jeux vidéo n'est plus seulement un passe-temps. Cela peut devenir une carrière. Grâce à l'essor des sports électroniques, de nombreux joueurs du monde entier forment des équipes et s'entraînent en vue du prochain championnat. Il existe plusieurs titres qui sont très populaires. Il s'agit notamment de League of Legends, DOTA 2, Counter-Strike et bien d'autres.

Le dernier élément qui contribue à l'engouement pour le jeu en ligne est la jeunesse des joueurs. Ils sont nés dans un monde où ils sont exposés en permanence aux jeux en ligne. Ils aiment passer du temps avec leurs amis, et ils peuvent le faire en ligne. Les sociétés éditrices de jeux vidéo ont bien compris cette tendance croissante des jeux en ligne et ont décidé d'ajouter de nouveaux titres à la pile. Certains d'entre eux sont meilleurs que d'autres, quand certains sont carrément sans aucune imagination ou prise de risque.

Des remakes au lieu de nouveaux jeux

Outre l'engouement pour les jeux en ligne, les créateurs de jeux vidéo ont décidé de refaire ou de remastériser d'anciens titres. C'est une bonne idée, car les joueurs actuels pourront découvrir des titres de qualité, et l'entreprise n'aura pas à produire techniquement un nouveau titre ni un scénario. Cependant, la qualité d'un remake diffère considérablement d'un fournisseur à l'autre.

Certains titres sont très bons et donnent un coup de fouet urbain à un titre de qualité. Par exemple, de nombreux fans d'horreur s'accorderont à dire que le remake de Resident Evil 2 est un travail bien fait. Les joueurs de la vieille école et de la nouvelle école ressentent les mêmes vibrations glaciales en traversant le poste de police, cherchant à vaincre les ennemis avec des munitions et des ressources qui s'amenuisent. En d'autres termes, l'expérience du jeu original est transportée dans le remake. Pour ce qui est des mauvais exemples de remakes, nous pouvons citer le remake de la franchise GTA par Rockstar.

Les remakes peuvent être bons ou mauvais, mais ils donnent à l'entreprise une chance de récupérer une partie de son argent, sans avoir à créer un nouveau jeu à partir de zéro. Les entreprises qui agissent ainsi montrent qu'elles ne sont pas prêtes à prendre des risques, mais plutôt à jouer la carte de la sécurité. Cela signifie-t-il qu'il n'y a plus d'espoir pour l'originalité dans les jeux ?

Les exceptions

Bien sûr, il y a quelques studios triple A "renégats" qui décident de créer de nouveaux titres et de montrer aux joueurs que l'originalité a toujours sa place dans le monde du jeu vidéo. CD Projekt Red a ainsi créé les séries Witcher et Cyberpunk 2077 et continue de développer ces franchises. Il y a également beaucoup de développeurs indépendants qui sont sur le créneau des jeux originaux, avec moins de ressources toutefois. Il y a donc encore de l'espoir pour les titres originaux dans les jeux.

Conclusion

Bien que la majorité de l'industrie du jeu se dirige vers l'Internet en raison de l'engouement actuel pour les jeux en ligne et de l'obsession pour les sports électroniques, ce marché pourrait bien être sursaturé d'ici quelques années. Les arguments en faveur de l'originalité restent forts et certains développeurs le prouvent toujours en créant des titres vraiment novateurs, en espérant que les joueurs y adhèrent pour que ce modèle persiste malgré un contexte économique tendu.