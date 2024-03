League of Legends : un gros changement pour le MMO, les fans vont devoir être très patients

Riot Games ne se contente plus de développer son MOBA free-to-play League of Legends, il étend sa franchise à plusieurs jeux, voire à plusieurs médias. Malheureusement, le studio a été touché par une grosse vague de licenciements, Riot Forge a fermé ses portes, mais plusieurs titres restent encore en développement.

Si le jeu de combat 2XKO a déjà eu droit à beaucoup d'informations, ce n'est pas le cas du MMO Project F. Le titre reste très mystérieux, Riot n'est pas bavard et cela ne va pas aller en s'arrangeant. Marc Merrill, le cofondateur du studio, a pris la parole sur X (ex-Twitter) afin d'annoncer un reboot de Project F, afin de proposer un MMO plus novateur dans l'univers de Runeterra :

Salut à tous - Nous savons que beaucoup d'entre vous sont avides de nouvelles sur le projet MMO de Riot Games, et nous apprécions vraiment votre patience et l'incroyable soutien que vous nous avez apporté jusqu'à présent. Je vous écris aujourd’hui pour vous informer de la situation actuelle. Et avant que tout le monde ne panique : oui, nous travaillons toujours sur le jeu.

Après beaucoup de réflexion et de discussions, nous avons décidé de réorienter le projet il y a quelque temps. Cette décision n'a pas été facile, mais elle était nécessaire. La vision initiale n’était tout simplement pas assez différente de ce à quoi vous pouvez jouer aujourd’hui.

Nous ne pensons pas que vous vouliez tous un MMO auquel vous avez déjà joué avec une couche de peinture de Runeterra ; Pour vraiment rendre justice au potentiel de Runeterra et répondre aux attentes incroyablement élevées des joueurs du monde entier, nous devons faire quelque chose qui ressemble vraiment à une évolution significative du genre.

Il s'agit d'un défi énorme, mais que notre équipe de joueurs de MMO profondément passionnés et de vétérans du développement de jeux est incroyablement motivée à relever.

Avec cette nouvelle direction, je suis ravi de présenter Fabrice Condominas en tant que nouveau producteur exécutif du MMO. L'expérience de Fabrice en tant que joueur et sa passion pour la création de mondes immersifs sont extraordinaires. Ayant dirigé de grands projets chez Riot, BioWare et EA, il apporte une nouvelle perspective et un engagement commun envers l'excellence qui guideront notre équipe dans la poursuite de ce voyage difficile.

Nous avons commencé à jeter les bases de ce pivot il y a quelque temps et au cours de la dernière année, sous la direction de Vijay Thakkar, nous avons construit des éléments clés de la base technique pour créer le type de jeu ambitieux dont nous parlons. Nous sommes reconnaissants du leadership de Vijay et du fait qu'il fera désormais partie de l'équipe de direction du jeu en tant que directeur technique.

Réinitialiser notre trajectoire de développement signifie également que nous allons « sombrer » pendant une longue période, probablement plusieurs années. Ce silence permettra à l’équipe de se concentrer sur l’incroyable quantité de travail qui l’attend. Nous comprenons l’enthousiasme et l’anticipation qui entourent les nouvelles informations, mais nous demandons votre confiance pendant cette phase silencieuse.

N'oubliez pas que « pas de nouvelles, bonne nouvelle », car cela signifie que nous travaillons dur, consacrant nos cœurs et nos âmes à créer quelque chose que nous espérons que vous aimerez.

Merci de croire en nous et de votre patience. Nous sommes incroyablement engagés dans cette mission et nous attendons avec impatience l'aventure qui nous attend et les histoires que nous raconterons ensemble.