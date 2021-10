League of Legends : Logitech dévoile des clavier, souris, casque et tapis aux couleurs du MOBA

Alors que les Worlds battent leur plein, Logitech profite du Championnat du monde de League of Legends pour dévoiler des périphériques gaming aux couleurs du MOBA à succès de Riot Games. Les fans vont pouvoir retrouver un clavier, une souris, un casque et un tapis de souris bleu et or Hextech.

Logitech a ainsi transformé son casque PRO X, sa souris PRO, son clavier PRO et son tapis G840 XL pour rappeler l'univers de League of Legends, le casque avait même été conçu en collaboration avec Bjergsen de l’équipe TSM. Voici une présentation de chaque produit :

Le casque gaming PRO X League of Legends Edition a été créé pour inspirer les fans de LoL et conçu pour élever le niveau des compétiteurs de tournoi. Basé sur la technologie reconnue PRO X, développée avec et pour les professionnels de l’eSport, ce casque est doté d’une structure haut de gamme pour un confort et une résistance exceptionnels, de la technologie Blue VO!CE pour des communications transcendantes et d’un son surround 7.1 pour une immersion et une clarté maximale.

Le clavier mécanique PRO Gaming League of Legends Edition est doté d'un design compact TKL, de touches tactiles GX Brown, de LIGHTSYNC RGB programmable et d'une mémoire embarquée, ce qui permet aux joueurs de personnaliser et de stocker un modèle d'éclairage pour les tournois.

Logitech G a également ajouté la souris PRO Wireless Mouse League of Legends Edition. Cette souris est dotée de la technologie sans fil LIGHTSPEED, d'une forme ultra-légère, d'un capteur HERO 25K pour un ciblage précis au pixel près et d'une résistance au clic de 50 mm. Avec 4 à 8 boutons personnalisables, dont quatre boutons latéraux amovibles, la souris sans fil PRO offre un contrôle et une précision de niveau professionnel.

Le tapis de souris de jeu G840 XL place la Faille de l'Invocateur sur le bureau et lie la collection ensemble. Son généreux format extra-large de 900 mm x 400 mm offre une hauteur constante et stable de 3 mm pour éliminer les interférences de la souris tout en offrant un maximum d'options de configuration de jeu.

Peter Kingsley, directeur marketing de Logitech G, commente :

Quand on aime un jeu comme League of Legends, on s’y plonge comme s’il s’agissait de notre vrai monde. Nous avons construit cette collection en collaboration avec l’équipe de League of Legends, en partant de l’idée de marier nos produits et technologies de niveau professionnel avec les designs Hextech emblématiques de League of Legends. Le casque, le clavier, la souris et le tapis de souris se sont parés des couleurs spéciales de League of Legends, créant ainsi une collection unique conçue pour inspirer des niveaux de jeu transcendants.

Ashley Maidy, responsable produit chez Riot Games, rajoute :

Nous sommes enchantés de poursuivre notre partenariat avec Logitech G. Ils ont été de formidables partenaires lorsqu’il a fallu améliorer l’expérience des joueurs et donner vie à League of Legends. En traduisant la technologie Hextech de League of Legends en produits élégants et basés sur la performance, cette nouvelle collection élève l’expérience de jeu à un autre niveau.

Tous ces périphériques sont déjà disponibles chez les revendeurs habituels. Comptez 129 € pour le casque PRO X League of Legends Edition, le clavier PRO League of Legends Edition ou la souris PRO League of Legends Edition, et 49 € pour le tapis de souris G840 XL League of Legends Edition. Vous pouvez également retrouver une précédente collaboration aux couleurs de K/DA sur Amazon.