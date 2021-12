MAJ Légendes Pokémon : Arceus, Voltorbe de Hisui dévoilé à la suite d'un drôle de teasing interactif avec Ball Masqué et des Poké Balls !

Au fil des générations, The Pokémon Company a su renouveler sa communication pour dévoiler certaines créatures de ses jeux. Avec Pokémon Épée et Bouclier, nous avions par exemple eu droit à un long (très long) livestream dans la Forêt de Lumirinth révélant Ponyta de Galar. Pour le prochain jeu de Game Freak, Légendes Pokémon : Arceus, qui est attendu le mois prochain, c'est avec une vidéo brouillée puis restaurée que Zorua et Zoroark de Hisui ont été dévoilés. Eh bien, il semble que ce ne soit pas la seule opération un peu décalée du genre, puisque le compte Twitter international de la licence a posté un étonnant message cette nuit.

Ball Masqué, ou Ball Guy en anglais, un personnage de la 8G qui a tapé dans l'œil de la communauté, nous invite donc à nous rendre sur le site officiel de Légendes Pokémon : Arceus et de l'aider à ramasser ses Poké Balls. Le fameux système de capture iconique de la licence sera évidemment présent dans ce nouveau titre, bien qu'arborant un look plus primitif, avec toujours différents modèles. Nous avons donc essayé d'aider notre ami en cliquant sur toutes ces Balls. Et l'une d'elle a... explosé ?

Vous l'aurez compris, tout semble indiquer qu'il s'agit d'un teasing pour Voltorbe de Hisui, avec sans doute un Électrode de Hisui qui sera dévoilé dans la foulée. Il ne reste plus qu'à attendre la révélation.

Mise à jour : avec les derniers tweets venant du compte français, la piste du Voltorbe de Hisui n'en est que renforcée.

Vous vous rappelez la surprise dont j’ai parlé ?



Eh bien, si vous la touchez, elle s’autodétruit.



Donc manipulez ces Poké Balls tombées avec précaution !



Mise à jour 2 : et voici enfin à quoi ressemble Voltorbe de Hisui, qui est de types Plante et Electrik.

Voltorbe de Hisui - Pokémon Sphère de types Électrik/Plante Taille : 0,5 m

Poids : 13 kg Une ressemblance frappante avec les Poké Balls de Hisui Cet étrange Pokémon au corps brillant et sphérique ressemble énormément aux Poké Balls de la région de Hisui. En effet, son enveloppe corporelle à l’air d’être composée de bois et il possède un orifice sur le dessus de sa tête. Voltorbe de Hisui semble contenir en lui une grande quantité de graines qu’il projette parfois depuis son orifice. Toutefois, personne ne sait exactement à quoi ressemble l’intérieur de ce Pokémon, car on ne peut absolument rien discerner lorsque l’on y jette un œil. C’est le noir complet ! Une agitation survoltée De nature amicale, ce Pokémon est toujours de bonne humeur. Cependant, lorsqu’il est agité, il relâche le courant électrique emmagasiné dans son abdomen par son orifice et électrocute donc souvent les humains et les Pokémon qui se trouvent à proximité. La moindre provocation peut déclencher ces décharges, si bien que la présence de Voltorbe de Hisui dans les villages d’humains n’est que très peu tolérée. Il n’est pas rare d’entendre des histoires de villageois bouchant l’orifice du Pokémon avant de le chasser sans ménagement.

Un court-métrage d'animation mettant en scène cette créature sera également diffusé dans les prochaines heures.

