Légendes Pokémon : Z-A, un étonnant retour à Kalos pour le prochain jeu de Game Freak !

Nous sommes le 27 février 2024 et la licence Pokémon vient donc de souffler ses 28 ans ! Le Pokémon Presents qui a été diffusé soulevait bien des interrogations quant à ce que pourrait dévoiler The Pokémon Company en termes de projets inédits. Et comme si cela ne suffisait pas, le début de la présentation nous a bien trollés en mettant en scènes des Zarbi aux côtés de Pikachu, créatures apparues en 2G, une génération qui faisait l'objet de rumeurs pas spécialement fondées (ou plutôt mal interprétées). Pour le coup, c'est une excellente surprise qui nous a été offerte, que nous aurions difficilement pu voir venir, même si la dernière illustration du compte à rebours montrant le logo du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro faisait hautement penser à Zygarde avec ses hexagones. Car oui, c'est bien à Kalos que prendra place le prochain jeu développé par Game Freak, Légendes Pokémon : Z-A !

Après un Légendes Pokémon : Arceus expérimental qui remettait en avant la 4G dans le passé, c'est donc dans la région de la 6G que Game Freak va nous ramener pour son prochain jeu. La vidéo teaser évoque un plan de réaménagement urbain pour la ville d'Illumis, l'équivalent de Paris dans l'univers de Pokémon puisque Kalos est pour rappel inspiré par la France. Une thématique déjà utilisée dans Le Retour de Détective Pikachu avec Ryme City sera visiblement au cœur de cet épisode, à savoir l'harmonie entre humains et Pokémon. Puisque nous y voyons un Pikachu déambuler, serait-il possible que nous contrôlions non pas un humain, mais ces chers monstres de poche ? Après tout, Game Freak a introduit le Synchrotron dans le dernier DLC d'Écarlate et Violet, ce qui n'était peut-être pas innocent. De plus, le cadre de ce jeu se limitera strictement à Illumis.

Légendes Pokémon : Z-A sortira mondialement sur Nintendo Switch en 2025. Avec le succès de son prédécesseur LPA paru en janvier 2022, il ne serait pas étonnant qu'il sorte en début d'année prochaine, car pourquoi l'annoncer si tôt autrement ? Est-ce qu'il pourrait s'agir du premier épisode à paraître simultanément sur deux générations de consoles avec un lancement day one sur la fameuse Switch 2 qui fait tant parler d'elle ?

Quoi qu'il en soit, Zygarde va enfin avoir droit à son épisode, lui qui aurait sans doute été à l'affiche d'une version complémentaire à l'époque si les versions Soleil et Lune n'avaient pas été pressées de sortir, bien qu'il y avait été intégré. Vous noterez que le « Z » du logo arbore ses écailles en hexagone, tandis que le « Z-A » se réfère sans doute au géant A.Z.. Croisons les doigts pour que son Floette puisse enfin être obtenu. Et si vous avez bonne mémoire, vous devez vous souvenir du post-game de X et Y, qui faisait intervenir Beladonis à Illumis. Peut-être aurons-nous enfin droit à son retour ? La fin de la vidéo nous laisse au moins sur une certitude, la Méga-Évolution tant appréciée par une partie de la communauté sera de la partie !

« Aujourd’hui, les fans du monde entier se rassemblent autour de la joie que procure l’univers Pokémon. C’est avec beaucoup de bonheur qu’une fois de plus, nous nous joignons aux festivités en dévoilant de nouvelles expériences jeu vidéo et mobile, avec Légendes Pokémon : Z-A et le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket », a déclaré Kenji Okubo, président de The Pokémon Company International. « Avec la perspective de ce nouveau jeu vidéo et de cette application innovante, The Pokémon Company International souhaite aux Dresseurs et Dresseuses des quatre coins du monde une très belle Journée Pokémon. »

