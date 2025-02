Légendes Pokémon : Z-A, starters, combats en temps réel et Méga-Évolution, la suite de X et Y dévoile enfin son potentiel

Cela fait désormais un an que The Pokémon Company et Game Freak ont dévoilé un projet que personne n'avait vu venir, Légendes Pokémon : Z-A. Ce one more thing du Pokémon Day 2024 nous avait simplement promis une aventure à Kalos ou tout du moins dans l'équivalent de Paris dans cet univers, avec un plan de réaménagement urbain pour la ville d'Illumis. Outre une vidéo d'intention ne montrant rien du gameplay, la promesse du retour de la Méga-Évolution, l'évident lien avec Zygarde et son année de sortie, il a donc fallu se contenter de ça jusqu'à l'édition 2025 de ce jeudi. Le jeu Switch était évidemment présent avec un premier véritable aperçu et pas mal de détails permettant de savoir à quoi s'attendre. Bon, n'espérez pas une claque graphique, c'est dans la lignée des dernières productions du studio sur la console. Forcément, cela fait mal quand nous avons à côté des jeux comme Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition.

Premier constat, pas de voyage dans le passé cette fois, bien au contraire. Il s'agira clairement d'une suite à Pokémon X et Y, avec le retour de l'immortel A.Z. et son Floette Fleur Éternelle, lui qui s'est trouvé comme occupation la gestion d'un hôtel où notre protagoniste séjournera, puisque nous incarnerons un ou une touriste, bien pratique pour nous faire découvrir les lieux. Nous aurons un ou une rivale du sexe opposé servant de guide local. La transformation de la ville depuis la décennie passée est narrativement due à la société Quazar, dont les deux personnages introduits ont des chara designs nous faisant instantanément penser qu'ils seront des antagonistes. Aurons-nous un scénario semblable à la 7G avec la Fondation Æther ? Leur logo représente d'ailleurs un quasar, dont l'existence est due à un trou noir et qui émet un puissant rayonnement à travers l'espace, pour la faire simple. Évidemment, Zygarde sera au rendez-vous avec toutes ses formes.

Côté Pokémon de départ, ce sont Germignon, Gruikui et Kaiminus qui ont été choisis. La 2G et la 5G sont décidément bien tendances. Comme la Méga-Évolution va faire son retour, que les starters de Légendes Pokémon : Arceus avaient eu droit à des Formes de Hisui et que nous avions eu droit à celles de Dracaufeu, Tortank et Florizarre à l'époque, les chances que les évolutions finales de ces trois-là puissent utiliser cette mécanique est assez élevée connaissant les habitudes de Game Freak. Notre rêve de combattre avec un Méga-Aligatueur va peut-être enfin se réaliser !

Illumis ayant été bien transformée, cela va permettre aux développeurs de proposer des Zones sauvages servant d'habitats aux Pokémon dans cet environnement urbain, avec de la capture fonctionnant comme dans Légendes Pokémon : Arceus. Il y aura également des phases de jeu sur les toits, mais pas question d'y monter naturellement, nous y serons téléportés... Est-ce si difficile de proposer des intérieurs ou des escaliers ? Le Motismart étant de retour (nous n'en serons jamais débarrassés), comme confirmé en fin de vidéo, il semble que ce soit lui qui permette de sauter entre deux immeubles sans tomber, ce qui est clairement décevant quand faire intervenir nos compagnons aurait pu ajouter une couche de gameplay supplémentaire.

La grande nouveauté de cet épisode viendra des affrontements qui seront cette fois bien totalement en temps réel avec notre avatar pouvant même effectuer des esquives. La portée et la zone d'effet des attaques auront une importance, nécessitant d'avoir le bon timing. Oui, cela commence enfin à se rapproche de l'anime, tant mieux. Le changement de Pokémon semble lui s'effectuer à la volée sans condition particulière. Quant à la Méga-Évolution, une jauge composée de cinq segments devrait éviter les abus. Et comme dans Légendes Pokémon : Arceus, il semblerait que les Talents soient absents, non indiqués sur le site officiel pour les présentations des différentes créatures.

L'évocation d'un match qualificatif en guise de teasing avec le symbole de la Tour Prismatique laisse penser qu'une forme de compétition sera incluse, alors que l'aventure sera confinée à cette unique cité. Sa carte a d'ailleurs été partagée, espérons que la superficie in-game soit suffisante pour ne pas rapidement tourner en rond, ce qui semble être le cas à en croire certaines vues aériennes. Enfin, l'air de rien, plusieurs environnements ont été montrés, dont un bureau bien familier... Tout porte à croire qu'il s'agit de celui de Beladonis !

De nombreux détails en provenance du site officiel sont à retrouver en pages suivantes avec les visuels.

Comme pour Pokémon Champions, le jeu sera traduit en espagnol d'Amérique latine en plus des langues habituelles.

Enfin, nous avons appris que Légendes Pokémon : Z-A ne sortira pas avant la fin d'année 2025 sur Switch. Alors même que la Switch 2 devrait déjà être disponible, les bambins et joueurs ne pouvant pas se payer la nouvelle console de Nintendo auront donc un cadeau tout trouvé à mettre au pied du sapin. Cela signifie également que la 10G ne devrait pas sortir avant fin 2026, sans doute en exclusivité sur cette nouvelle machine, et donc être dévoilée avant l'an prochain pour les 30 ans de la licence.

