Legion Go Gen 2 : Lenovo annule des précommandes et s'explique

Sur le marché des consoles de jeu portables, Lenovo compte bien se hisser aux niveaux de Valve (Steam Deck) et ASUS (ROG Ally). Le constructeur a déjà dans son catalogue la Legion Go et il a présenté en début d'année la Legion Go Gen 2, une handheld améliorée. Lenovo a lancé les précommandes il y a quelques jours, mais dans un communiqué publié sur Reddit, il annonce une mauvaise nouvelle.

La Legion Go Gen 2 victime de son succès





Lenovo annonce l'arrêt des précommandes de la Legion Go Gen 2 et explique que « les précommandes pour le Legion Go Gen 2 ont largement dépassé nos projections, ce qui a entraîné des extensions imprévues des délais de livraison ». Visiblement, le prix (la Legion Go Gen 2 coûte entre 999 et 1 499 €) n'a pas rebuté les acheteurs, qui ont été nombreux à vouloir s'offrir cette console de jeu portable day one.

Lenovo annule des précommandes de la Legion Go Gen 2





Lenovo indique qu'il travaille « avec diligence avec nos équipes du monde entier pour honorer ces commandes le plus rapidement possible » et assure que « davantage d'unités sont déjà en route vers les principaux détaillants du monde entier ». Cependant, le constructeur va « annuler certaines précommandes passées directement sur Lenovo.com », expliquant qu'il ne veut pas conserver le payement des clients « pour des produits qu'on ne peut pas expédier en temps voulu ».

La puissance de la Legion Go Gen 2





Sur le papier, la Legion Go Gen 2 a de gros arguments pour convaincre, avec des manettes Legion Truestrike détachables, un écran OLED Lenovo PureSight 8,8" 144 Hz avec VRR, une batterie de 74 Wh et un processeur AMD Ryzen Z2 Extreme dans sa configuration la plus puissante.

Vous pouvez retrouver la Lenovo Legion Go S à 499 € chez Leclerc.

Lire aussi : SteamOS ridiculise Windows 11 sur les consoles portables