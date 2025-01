SteamOS est officiellement un concurrent de Windows avec la Lenovo Legion Go S

Au CES 2025, qui se tient actuellement à Las Vegas, la bataille des handhelds, ces hybrides entre consoles portables et ordinateurs, bat son plein. Mais Lenovo vient de dévoiler une nouvelle machine qui va rebattre les cartes avec un système d'exploitation que personne n'avait vu venir. Si la plupart des autres consoles tournent sous Windows 10 ou 11, la Lenovo Legion Go S utilise SteamOS.

Le système d'exploitation est évidemment déjà présent dans le Steam Deck de Valve, il s'agit pour rappel d'une version adaptée pour les écrans sans clavier et souris de Steam, utilisant Linux. La Lenovo Legion Go S est la première console portable externe à Valve à utiliser cet OS, un petit bouleversement dans le paysage des handhelds. De quoi faire trembler Microsoft ? Sans doute pas le moins du monde, mais la machine a d'autres arguments.

La Lenovo Legion Go S sera disponible en deux versions, avec Windows ou SteamOS, mais elle proposera dans tous les cas un écran tactile de 8 pouces WUXGA 16:10 120 Hz PureSight compatible VRR, un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme, jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR5X à 7500 MHz, des manettes TrueStrike qui seront cette fois collées au châssis, des joysticks avec effet Hall, une batterie de 55,5 Whr, quatre ports USB, un lecteur de cartes microSD et le support du Wi-Fi 6e.

La Lenovo Legion Go S sera commercialisée avec Windows dès ce mois de janvier, à partir de 729,99 $. Des configurations additionnelles arriveront sur le marché en mai prochain, avec un prix réduit à 599,99 $. Il faudra sans doute s'attendre à des concessions sur la puissance. Concernant la version avec SteamOS, elle arrivera également en mai 2025, à partir de 499,99 $ ! De quoi en faire une sérieuse concurrente au Steam Deck, mais également aux ROG Ally, du moins si le prix n'augmente pas trop lors de son arrivée en Europe.

D'après les informations de The Verge, Valve devrait lancer très prochainement une version bêta de SteamOS pour les autres constructeurs de consoles portables, notamment pour ASUS (fabricant des ROG Ally), la Lenovo Legion Go S serait ainsi un premier test grandeur nature pour la firme de Gabe Newell et les joueurs. Dans un article publié sur Steam, Valve déclare :

Ce travail de prise en charge de la Lenovo Legion Go S améliorera d'ailleurs la compatibilité avec d'autres appareils portables. Avant la sortie de la Legion Go S, une version bêta de SteamOS sera publiée, qui devrait améliorer l'expérience utilisateur sur d'autres appareils portables. Tout un chacun pourra la télécharger et l'essayer. Et bien évidemment, la prise en charge sera étendue et l'expérience d'utilisation améliorée dans les versions à venir.

Lenovo a également profité du CES 2025 pour dévoiler un prototype de la Legion Go 8,8 pouces, une version améliorée de sa première console portable. Elle embarque ici un CPU AMD Ryzen Z2 Extreme, jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR5X à 7500 MHz, un écran tactile 16:10 144 Hz OLED PureSight à 500 nits avec VRR, des manettes TrueStrike amovibles améliorées avec un D-Pad circulaire, jusqu'à 2 To de stockage et une batterie de 74 Whr. Un joli produit qui n'a pas vocation à être commercialisé, mais qui montre que Lenovo compte encore faire évoluer sa gamme de handhelds.

La première Lenovo Legion Go est disponible à partir de 649,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.