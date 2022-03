Racket NX est reconnu premier jeu e-sport en réalité virtuelle officiellement homologué au niveau international !

Figure incontournable dans le paysage de la réalité virtuelle, Racket NX, le jeu de squash futuriste aux doux airs de casse-briques se hisse enfin dans l'arène de l'e-sport. Vous souvenez-vous ? En juillet dernier, le studio One Hamsa avait exprimé le souhait d'apporter son application au niveau olympique et, pour ce faire, s'était rapproché de l'IRF, la Féderation Internationnale de Racquetball, l'organe directeur de tous les évènements de Racquetball homologués au niveau international. L'effort a payé, car le jeu va devenir une discipline sportive entièrement sanctionnée par une fédération sportive mondiale, qui plus est, reconnue par le CIO (Comité International Olympique) et ce à compter du 1er avril 2022.

Racket NX (alias Racket:Next) devient de ce fait le premier jeu électronique à devenir un sport mondial officiel. C'est donc un moment historique que nous vivons, c'est un grand pas dans la collaboration entre les nouvelles technologies et le sport. Nous ne pouvons que féliciter le studio pour ce bel exemple qui devrait donner des envies à beaucoup d'autres développeurs. Nous rappelons que le jeu a déjà dépassé les 300 000 joueurs à travers le monde, toutes plateformes confondues.

N'oubliez pas qu'un profil Quest Games Optimizer est disponible pour le jeu dans sa version Quest.

Racket NX est disponible sur les stores Oculus Quest, Oculus Rift, Steam et Viveport au prix de 19,99 €. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.