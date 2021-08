LEGO Marvel Super Heroes : le jeu de 2013 annoncé et daté sur Nintendo Switch

Suite à plusieurs reports, nous ne savons tout simplement plus quand LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, qui doit introduire de nouvelles mécaniques de jeu de la saga, sera disponible. TT Games ne chôme pas pour autant et a décidé de porter une précédente aventure avec des briques sur une plateforme récente.

Personne ne s'y attendait, mais c'est bien LEGO Marvel Super Heroes, paru en 2013 sur toutes les consoles du moment, qui va débarquer sur Nintendo Switch. Sa suite LEGO Marvel Super Heroes 2 était déjà disponible sur la machine (et vendue à partir de 29,99 € sur Amazon.fr), vous allez donc pouvoir profiter du diptyque depuis le même appareil si vous le désirez. Ce portage n'aura à priori aucune nouveauté spécifique, mais sera livré avec les DLC Super Pack et Asgard Pack.

Les joueurs pourront découvrir une histoire dans l'univers Marvel avec l'humour et l'aventure typique des jeux vidéo LEGO. Ils pourront incarner leurs super-héros Marvel préférés qui se réuniront pour empêcher des super-vilains de détruire le monde. Les joueurs pourront découvrir l'univers Marvel tout en visitant des lieux emblématiques comme le X-Mansion, Asteroid M et Asgard. Les joueurs débloqueront plus de 100 personnages jouables appartenant à tout l'univers Marvel, notamment Black Widow, Loki, Spider-Man, Nick Fury, Iron Man, Wolverine, Captain America, Hulk, Thor, Hawkeye, Deadpool et Galactus !

LEGO Marvel Super Heroes sur Nintendo Switch contiendra également les packs DLC précédemment sortis suivants :