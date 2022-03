LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, une bande-annonce déjantée pour les vilains emblématiques de la licence

Cette nuit se tenait le Future Games Show Spring Showcase 2022, une présentation produite par nos confrères de GamesRadar, qui a surtout mis en avant des jeux de studios indépendants. Il nous était tout de même promis un nouvel aperçu de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, l'ambitieux titre avec des briques de TT Games, qui après plusieurs années de développement va finalement voir le jour le mois prochain, lui qui est gold depuis un moment déjà. Après un tour d'horizon des planètes, ce sont les méchants de la saga qui ont eu leur moment de gloire.

La bande-annonce met ainsi en scène les ennemis rencontrés au cours des 9 longs-métrages, tels que Dark Maul, le Comte Dooku, le Général Grievous, l'Empereur, Dark Vador et Kylo Ren. Les scènes iconiques ne manquent pas, l'humour non plus ! Oui, voir le personnage d'Adam Driver faire de la muscu et combattre au sabre laser torse nu pour ensuite enchaîner sur le visage de Rey est particulièrement amusant. Et si vous connaissiez évidemment déjà l'Ordre 66, voici désormais le 67, bien plus festif !

Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 5 avril pour découvrir LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, qui est disponible en précommande à partir de 44,99 € sur Amazon.

